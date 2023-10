Câmara entrega Diploma de Mérito a médicos em Nova Odessa

A Câmara de Nova Odessa entregou o Diploma de Mérito Médico

Dr. José Lourenço Jorge Alvarenga a seis médicos que prestam serviços no município. De acordo com o Decreto Legislativo 406/2023, cada vereador pode indicar, anualmente, um profissional para receber a honraria, em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos na cidade.



Na sétima sessão solene do ano, foram homenageados Eduardo de Oliveira Borges, Gizele Warner Sgrott, Lucas Bento da Silva Isepon, Nivaldo Luis Rodrigues, José Antônio Ferreira e Herman Gustavo Benavides Del Rio.

O objetivo da premiação é reconhecer o trabalho desses profissionais e a dedicação à saúde das pessoas que vivem em Nova Odessa.

Participaram da sessão solene o presidente da Câmara, Wagner Morais, e os vereadores Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, Sílvio Natal, o Cabo Natal, Márcia Rebeschini, Levi Tosta, o Levi da Farmácia, e Elvis Pelé. O prefeito Cláudio José Schooder e a secretária de Saúde, Jaqueline Rocha Serrano, também estiveram no evento, que contou ainda com a participação de servidores da rede municipal de Saúde.

Dá nome à honraria, Dr. José Lourenço, também compôs a frente de honra.

“Passamos por pandemia, pós-pandemia e traumas causados por isso que nem a ciência sabe explicar direito. Se não fosse o trabalho árduo, a dedicação, a entrega de vida desses médicos, com certeza teríamos perdido grande parcela da nossa população”, afirmou Morais no discurso de abertura.

Eduardo Borges foi indicado pelo presidente para receber a homenagem. Tiãozinho indicou a dra. Gizele. Levi indicou o dr. Lucas; Pelé indicou dr. Herman; Natal indicou dr. José e a vereadora Márcia indicou o dr. Nivaldo.

