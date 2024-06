Câmara entrega títulos de cidadania em sessão solene nesta quarta (26)

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (26) sessão solene para a entrega de títulos de cidadão americanense ao senhor Hugo Farias e de cidadão emérito ao senhor Fábio Renato de Oliveira, por relevantes serviços prestados ao município. A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

As homenagens foram motivadas por projetos de decreto legislativo de autoria do vereador Thiago Martins (PL). Os títulos de cidadão emérito são entregues a pessoas nascidas em Americana e que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico no município. Já os títulos de cidadão americanense são entregues a pessoas que atendam aos mesmos critérios, mas que não tenham nascido no município.

Biografias

Fábio Renato de Oliveira

Nascido em Americana, casado com Daiane Dias de Oliveira e pai de três filhas, Fábio Renato de Oliveira possui formação acadêmica sólida, tendo obtido o título de Tecnólogo em Gestão Pública pela FATEC Internacional e Tecnólogo em Gestão Ambiental pela UNINTER.

Iniciou sua carreira profissional na empresa Wilmatex, onde trabalhou em diversas funções, desde magazineiro até representante comercial de tecidos, entre 1984 e 1991. Paralelamente, desde 1988, Fabio participa ativamente da vida política da cidade, tendo atuado em campanhas políticas locais, incluindo a do atual prefeito, Chico Sardelli, a prefeito em 1992. Durante esse período, contribuiu para a construção e venda da arquibancada do Estádio Décio Vitta, um marco para o Rio Branco Esporte Clube.

Ao longo dos anos, Fabio ocupou vários cargos políticos e comerciais, envolvendo-se em projetos de construção civil, comércio de materiais de construção e coordenação de campanhas eleitorais, entre outros.

Além de sua dedicação às atividades profissionais, Fabio nutre uma grande paixão por animais. Participante assíduo de cavalgadas e eventos culturais, como desfiles e romarias, essas atividades são parte integrante de sua vida desde a infância

Atualmente, Fabio é secretário de Meio Ambiente em Americana, cargo que assumiu em 2021, após anos de dedicação ao serviço público. Profissional comprometido e competente, cujo trabalho tem contribuído significativamente para a construção de uma Americana melhor e mais humana, sua atuação exemplar no campo da gestão pública e ambiental é um verdadeiro reflexo de sua dedicação ao bem-estar da comunidade de nossa cidade.

Hugo Farias

Nascido em Brasília, casado e pai de um menino e de uma menina, Hugo Farias tem 44 anos, é empreendedor e amante do esporte. Graduado em Tecnologia, com pós-graduação, MBA e especializações, atua há mais de 22 anos no setor privado. Se tornou conhecido por ser o precursor de uma iniciativa esportiva reconhecida nacional e internacionalmente.

Mudou-se para Americana em 2012, morando inicialmente no São Domingos e depois no Loteamento Residencial Ipês Amarelos. Encontrando em Americana a oportunidade que procurava, o atleta amador decidiu dar uma pausa na carreira corporativa e se desafiar, iniciando uma jornada de empreendedorismo e de colaboração com a ciência.

Disputou sua primeira maratona em 2019 e pratica Triathlon desde 2020. Em 2022 iniciou sua participação em um projeto científico do Instituto do Coração, visando compreender melhor como o corpo humano se transforma e resiste ao desgaste físico. O desafio era a corrida diária de uma maratona, ultrapassando a barreira de 15,5 mil quilômetros percorridos em um ano.

O esforço de Hugo foi recompensado, já que os cardiologistas do estudo puderam observar que é possível alcançar uma adaptação cardíaca perfeita se houver um controle pleno da sua atividade física, em diversas intensidades de exercício.

O Projeto Propósito foi o primeiro projeto social de Hugo, que planeja muitos outros. Nele, arrecadou cerca de meia tonelada de alimentos para instituições assistenciais e para o Centro de Desenvolvimento Social, trazendo para a cidade não só visibilidade, como também o senso de união e empatia. Hugo também participou de projetos beneficentes como a maratona do Outubro Rosa e o Projeto Passos que abençoam.

Além da colaboração com o estudo científico do corpo humano, Hugo uniu e moveu atletas, fomentando a prática de exercícios físicos e a qualidade de vida para pessoas de Americana e região, que se espelharam em sua trajetória. Hugo escolheu Americana como lar para sua família e trouxe para a cidade inúmeros benefícios.

