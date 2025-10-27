Cerca de trinta alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Maestro Germano Benencase, do bairro Jardim Alvorada, simularam uma sessão simulada no papel de vereadores por um dia no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Os estudantes debateram questões enfrentadas no dia a dia e indicações de própria autoria durante a participação do projeto Câmara Jovem.

A sessão simulada foi a última etapa do programa. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Pyetro Abreu dos Santos (presidente), Alice Caorline Vieira (primeira secretária) e Valentina Nogueira Dias (segunda secretária). Foram discutidas seis indicações.

Papel

O presidente da Câmara de Americana, Léo da Padaria (PL), utilizou a palavra para refletir sobre o papel das crianças na sociedade. “Estudei na mesma escola que vocês, esse período foi muito importante para o meu desenvolvimento. Fico feliz em ver a participação de vocês destacando os problemas da realidade de cada um e apresentando soluções”, disse Léo.

O vereador Jean Mizzoni (Agir) destacou a importância da representatividade dos parlamentares. “Os vereadores são escolhidos para representar a população. Com as observações que vocês fizeram sobre a realidade do bairro de vocês, podemos ajudar a solucionar, levando esses problemas ao Poder Executivo”, comentou.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– A indicação de autoria do vereador Arthur Gumier de Oliveira, pedindo a manutenção da quadra poliesportiva do bairro Jardim Alvorada, foi aprovada por unanimidade.

– A indicação de autoria da vereadora Amanda Alves Souza, pedindo a instalação de uma lombada na Rua Plutão, no bairro Jardim Alvorada, foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Gustavo de Carvalho, solicitando serviço de tapa buraco na Rua Mantiqueira no bairro Jardim Alvorada, foi aprovada foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Isaac Ribeiro de Almeida, solicitando a revitalização de uma praça do bairro Jardim Alvorada, foi aprovada foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Ricardo Martins pedindo reparos em placas de sinalização de trânsito na rua Francisco Boldrine, no bairro Jardim Alvorada foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Davi Félix Borges solicitando reparos no asfalto e limpeza da rua Andorinha no bairro Jardim Alvorada, foi aprovada por unanimidade.