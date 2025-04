A posse e primeira sessão do Projeto “Câmara Melhor Idade” em Nova Odessa, ocorridas nesta terça-feira (8), foi palco de reencontro do presidente Oséias Jorge (PSD) com o vice-prefeito Alessandro Miranda-Mineirinho (PP). O projeto é uma parceria entre a Câmara Municipal de Vereadores e o Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade, da Prefeitura de Nova Odessa. A posse aconteceu no Plenário Simão Welsh e contou com oito “vereadores da Melhor Idade” titulares.

Foram empossados os vereadores Anália Ferreira Oliveira, Edileusa Maria da Silva, Edmundo Corteze, José do Egito, José Osmar, Marli Helena Santiago, Raul Fernandes Guimarães e Roberto Monteiro Perdigão. Todos indicados pelo Espaço Melhor Idade mantido pela Prefeitura de Nova Odessa.

“Retomar esse importante projeto é um dos passos para aproximar a população do Poder Legislativo. Os novos vereadores da Melhor Idade terão a missão de realizar uma reunião por mês, apresentando indicações e utilizando toda estrutura da Câmara. Tenho certeza de que irão apresentar ótimas sugestões para a cidade.”, detalhou o presidente Oséias Jorge.

De acordo com o vice-prefeito, “este é um dia muito especial” para os idosos participantes. “Estamos aqui na posse dos vereadores da Melhor Idade, um projeto que foi resgatado pela atual Mesa Diretora, com total apoio da nossa gestão, para dar uma oportunidade para os idosos serem ativos também junto à Câmara Municipal”, afirmou Mineirinho.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade e coordenadora do Programa da Melhor Idade da Prefeitura, Rose Miranda, a expectativa “é imensa”. “O sentimento é de gratidão e sentimento de pertencimento. Nossos idosos realmente pertencem ao município graças a gestão Leitinho e Mineirinho”, finalizou Rose.

Edmundo Corteze, que foi eleito vereador da Melhor Idade, se declarou muito feliz por participar do projeto da Câmara. “A gente está aqui para trabalhar e ajudar nossos idosos de Nova Odessa. Tenho muitas ideias pois andamos pela cidade e vemos a necessidade de arrumar ruas e calçadas, por exemplo”, afirmou.

Em sessão de Câmara recente, Oséias havia atacado duramente o vice-prefeito em discurso inflamado na Câmara. A situação inclusive teria gerado, segundo apuração da reportagem, a exoneração de três servidores comissionados da Prefeitura supostamente ligados ao vereador. No entanto, depois de alguns dias Oséias teria se acertado com o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) e o próprio vice, Mineirinho. Inclusive houve a readmissão de dois servidores e um deles foi contratado na Câmara pelo próprio presidente.