Encontro ocorre às 14h e contará com participação de profissionais que atuam na rede de proteção e atendimento às mulheres

A Câmara Municipal de Nova Odessa realiza nesta segunda-feira, dia 9, às 14h, a 6ª sessão ordinária do ano. O encontro terá como destaque um debate sobre violência contra a mulher, reunindo profissionais que atuam diretamente na rede de proteção e atendimento às vítimas no município.

A iniciativa ocorre no mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher e tem como objetivo ampliar a reflexão sobre o tema, apresentar dados e ações desenvolvidas na cidade e discutir estratégias de prevenção e fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres. O debate foi solicitado via requerimento apresentado por três vereadores: André Faganello, Paulinho Bichof e Priscila Peterlevitz, e aprovado pelo Plenário.

Para contribuir com o debate, foram convocadas a GCM 1ª Classe Charlene Cristina de Faveri, a chefe de seção Solange Aparecida Paulon e a assistente social Maria Conceição Souza Campos. Também foi convidada a Dra. Fládia A. Biondo Nascimento. As profissionais devem compartilhar experiências e discutir a atuação integrada entre segurança pública, assistência social e demais órgãos responsáveis pelo acolhimento e orientação às vítimas.

Proposituras

Além do debate, os vereadores também apreciam proposições previstas na Ordem do Dia. Entre elas está o Projeto de Resolução nº 01/2026, de autoria da Mesa Diretora, que altera a redação do artigo 6º da Resolução nº 155/2009, e o Projeto de Lei nº 38/2025, de autoria do prefeito municipal, que denomina prolongamentos de vias públicas no bairro Residencial Jardim dos Ipês.

A pauta inclui ainda a apresentação de 22 indicações, relacionadas principalmente a melhorias urbanas, manutenção de vias, limpeza pública, sinalização e infraestrutura em diferentes regiões da cidade. Também serão apreciados 20 requerimentos, com pedidos de informações ao Poder Executivo e a órgãos estaduais sobre temas como saúde, trânsito, regularização fundiária, manutenção de rodovias, educação e serviços públicos.

A sessão ordinária é aberta ao público e pode ser acompanhada presencialmente no plenário da Câmara Municipal (Av. João Pessoa, 1599 – Bosque dos Cedros) ou por meio da transmissão nos canais oficiais do Legislativo.