Câmara Nova Odessa devolve R$ 454 mil e dois veículos para a prefeitura

A Câmara de Nova Odessa realiza esta quinta, dia 28

de dezembro, a devolução de R$ 454.329,53 e de dois veículos para a Prefeitura de Nova Odessa. Com o encerramento do ano contábil da Casa, os valores que não foram aplicados no custeio e investimentos no Legislativo são repassados à prefeitura e poderão ser usados livremente pela administração municipal.

“A Câmara faz a gestão dos seus recursos durante o ano e, com o fechamento da contabilidade, o que sobra em conta é devolvido para a prefeitura. Fizemos uma gestão séria e responsável neste ano de 2023, garantimos a modernização da Câmara e as melhores condições para o desempenho do trabalho dos servidores do Legislativo e agora vamos devolver esses recursos para que a prefeitura aplique onde julgar conveniente”, disse o presidente da Câmara, Wagner Morais.

Os dois veículos são um Toyota Corolla e um Volkswagen Voyage, ano 2010, modelo 2011. “Os dois veículos estão com a manutenção em dia e muito bem conservados. Sabemos das dificuldades do município em realizar algumas aquisições e espero que seja feito um bom uso desses carros”, salientou o diretor geral da Câmara, André Faganello.

A Câmara adquiriu, em dezembro, dois novos veículos para uso do Legislativo a partir de 2024, renovando a frota da Casa. O processo de compra foi realizado por meio de pregão presencial e foram adquiridos um veículo hatch e um veículo sedã, totalizando investimento de R$ 233.880. A empresa vencedora do pregão presencial foi a Loureiro e Figueiredo Comércio de Veículos Ltda.

Além da modernização da Frota, a Casa passou a contar, neste ano, com o painel eletrônico de votações, tornando os processos de votação em plenário mais eficientes e transparentes.

A Câmara está em recesso até o dia 05 de janeiro de 2024. O recesso legislativo termina em 31 de janeiro e a primeira sessão ordinária de 2024 acontecerá dia 05 de fevereiro.