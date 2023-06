Boulos homenageado na Câmara de Sumaré

Uma moção aprovada na Câmara Municipal de Sumaré parabeniza o deputado federal Guilherme Boulos pela autoria do Projeto de Lei nº 2.530/2023, que altera a lei sobre empréstimos para beneficiários do INSS. A proposta do deputado do Psol quer coibir empréstimos consignados sem a autorização do beneficiário. A medida chamou a atenção do vereador João Maioral (PDT), de Sumaré, que apresentou uma moção de congratulação ao deputado. O documento foi aprovado com 13 votos favoráveis durante a sessão ordinária desta terça-feira (13), na Câmara Municipal.

João Maioral destaca “o comprometimento e a dedicação do deputado federal em busca de melhorias para nossa sociedade” e acredita “que o referido projeto de lei trará amparo legal aos aposentados e pensionistas, não só do nosso município, mas também para todos do país”.

O PL 2.530/2023 apresenta diretrizes para acabar de com abusos cometidos pelas instituições financeiras, que por inúmeras vezes realizam empréstimos consignados sem qualquer autorização, o que causa transtorno ao orçamento doméstico. “Acredito firmemente que essa iniciativa irá solucionar de uma vez por todas tais atrocidades”, declarou o vereador.

Caso o projeto apresentado por Guilherme Boulos seja aprovado pelo Congresso Nacional, ficará vedada à instituição consignatária contratar empréstimos que não tenham sido autorizados pelo beneficiário, permitindo inclusive que o beneficiário fique com o valor do empréstimo, sem devolver à instituição financeira e sem que haja desconto das parcelas do empréstimo.

“Como vereador, tenho o compromisso de apoiar e incentivar propostas legislativas que busquem o progresso e o benefício de todos os cidadãos. Ao manifestar meu apoio ao deputado Guilherme Boulos e ao PL 2.530/2023, estou cumprindo esse compromisso e reafirmando a importância de trabalharmos em conjunto para o alcance de objetivos comuns”, finaliza João Maioral.

O PL nº 2.530/2023 foi apresentado por Boulos no dia 11 de maio e, segundo informações do site da Câmara dos Deputados, aguarda despacho do presidente da Casa, Arthur Lira.

13ª Festa da Cultura Japonesa acontece neste final de semana em Sumaré

A 13ª Festa da Cultura Japonesa acontece neste final de semana em Sumaré no sábado (17/06) e no domingo (18/06) na sede da Associação Nipo Sumaré, na Avenida da Saudade, 1499, no Parque Florença. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Sumaré.

Segundo a organização, a festa contará com comidas típicas japonesas, oficinas de origami, bazares com presentes, apresentações de dança e música japonesas, além de desfile e premiação de cosplay.

