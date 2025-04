A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, nesta terça-feira (22), a solenidade de entrega do Título de Policial Padrão, homenagem instituída pelo Decreto Legislativo nº 01/2012, de iniciativa do vereador Juca Bortolucci, com a finalidade de reconhecer a atuação de profissionais que se destacaram pelos serviços prestados à comunidade barbarense.

O Título de Policial Padrão é outorgado aos profissionais das polícias Militar, Civil, Científica, Ambiental, Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil, que prestam serviços no Município, compreendendo uma indicação por instituição. Além dos parlamentares que ocuparam a Mesa de Honra, o evento contou ainda com a participação dos vereadores Alex Dantas, Carlos Fontes e Paulo Monaro.

Logo no início da solenidade, o presidente do Legislativo, Júlio César Kifú, convidou o vereador Cabo Dorigon para presidir o evento. A Mesa de Honra contou ainda com a presença do vereador Juca Bortolucci, autor da homenagem, do vice-prefeito Felipe Sanches, representando o Poder Executivo, e do capitão PM Daniel Dworak Neves.

Nesta noite, foram homenageados profissionais que se destacaram pelo trabalho em prol da segurança pública e da sociedade barbarense. Entre os agraciados estão o Investigador Alexandre Branquinho, da Polícia Civil; o 1º Sargento PM Alexandre Dias, da Polícia Rodoviária; o 2º Sargento PM Leonardo Farias Zamboni, do Corpo de Bombeiros; o 3º Sargento PM Danilo Machado Garcia, da Polícia Militar; o Cabo PM Leonardo Ferris da Silva, da Polícia Ambiental; o Cabo PM Eduardo Fernandes Guidi, da Equipe Águia; e o GCM Antonio Araújo, da Guarda Civil.

Medalha Tiradentes

Oito profissionais da segurança pública que atuam em Sumaré vão receber a Medalha Tiradentes, em sessão solene na Câmara Municipal. O evento será realizado nesta quinta-feira, dia 24, a partir das 19h, no plenário do Legislativo (Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro). A cerimônia será transmitida em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube (@camarasumare). Os nomes de todos os indicados foram aprovados por unanimidade no plenário da Casa.

Dos quadros da Polícia Municipal de Sumaré – antiga Guarda Civil Municipal (GCM) – receberão a medalha Alessandro Alves da Silva (por indicação do vereador Professor Edinho), Joaquim Emídio dos Santos (presidente Hélio Silva), Sandro Vali Barboza (vereador Welington da Farmácia) e Henrique Ribeiro Falivene de Souza (vereador Tião Correa). Entre policiais militares, serão homenageados os cabos Eliel Calixto de Souza (por indicação do vereador Ney do Gás), Edson Fernando de Melo (vereador Tavares) e Edison Antônio da Silva (vereador Wellington Souza). Representando a Polícia Civil, recebe a homenagem o delegado Eduardo Salge da Fonseca e Cunha, por indicação do vereador Alan Leal.

A Medalha Tiradentes está prevista no Decreto-Legislativo nº 521, de 24 de novembro de 2021, e foi instituída inicialmente através da Lei nº 4.251/2006, proposta pelo então vereador Roberto Batista Vensel. Este é o quinto ano consecutivo em que a Câmara de Sumaré concede a honraria aos profissionais da segurança pública.