As Câmaras Municipais de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré possuem diferentes períodos de recesso legislativo – quando deixam de ocorrer as sessões ordinárias. As Casas de Leis nas cidades de cobertura do Novo Momento possuem 15 ou 30 dias de parada no meio do ano.

Santa Bárbara teve a última sessão do semestre na terça (24). O recesso ocorre entre 1º e 14 de julho, retomando as sessões no dia 15 de julho. Já em Americana, o recesso ocorre entre os dias 16 e 31 de julho. A sessão derradeira é no dia 15 de julho e retorna em 5 de agosto. Em Nova Odessa e Sumaré, o recesso é maior: um mês. A sessão final novaodessense será na próxima segunda-feira, dia 30, e depois retoma os encontros rotineiros em 4 de agosto. Já a Câmara sumareense, a última sessão do semestre foi na terça (24) e retoma em 5 de julho.

Os Poderes Legislativos sempre ressaltam à imprensa e a população que, nos períodos de recesso, somente não ocorrem as sessões ordinárias, mantendo as portas abertas para os cidadãos e os trabalhos rotineiros. Mesmo que, na prática, a maioria dos vereadores aproveita os dias para realmente curtir momentos com a família e recarregar as baterias para o restante do ano, deixando o atendimento para os assessores.

