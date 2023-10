A “Caminhada da Conscientização 2023” do “Outubro Rosa e Novembro Azul” do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa foi um grande sucesso. Centenas de pessoas, de várias faixas etárias, participaram do evento de prevenção ao câncer de mama e colo de útero e de próstata, realizado na manhã do sábado (28/10).

Entre elas, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), o vice Alessandro Miranda (o Mineirinho), os vereadores Oseias Jorge, Professor Antonio e Márcia Rebeschini, a presidente voluntária do Fundo Social, Rose Miranda, além de muitos servidores e cidadãos em geral.

Os idosos do Programa da Melhor Idade da Prefeitura “abrilhantaram” a festa, assim como a Fanfel (Fantarra Feminina de Leme), que fez uma apresentação para as cerca de mil pessoas presentes. A concentração foi em frente ao Paço Municipal, local de troca dos vale-camisetas, seguida pela caminhada ao longo da Avenida João Pessoa e de uma celebração final na Praça Central José Gazzeta.

“Essa caminhada de conscientização é para lembrar da importância de fazer o exame precoce, tanto as mulheres, quanto os homens. Sabemos que quanto mais rápido se detectar o câncer, mais rápido é a cura. Agradecemos a presença de todos neste lindo evento. Parabéns às mulheres que venceram o câncer, e àquelas que ainda estão lutando. É muito importante fazer o diagnóstico preventivo, porque o câncer mata, e se fizermos os exames e o acompanhamento, podemos tratar e curar”, comentou o prefeito Leitinho.

O vice Mineirinho também elogiou o lindo evento. “Só tenho que parabenizar a cada um que abraçou essa causa nobre, a campanha de conscientização e prevenção do ‘Outubro Rosa e Novembro Azul’. O evento está lindo, e a participação de vocês, sem dúvida, abrilhanta e faz toda a diferença. O câncer tem cura se for diagnosticado com antecedência. Estamos aqui ajudando o prefeito Leitinho para continuarmos nesta caminhada por uma Nova Odessa cada vez melhor”, disse.

A presidente voluntária do Fundo Social comemorou o sucesso do evento. “Mais uma vez a população ‘vestiu’ a camisa e abraçou essa causa nobre, de prevenção e combate ao câncer. Nós amamos vocês e queremos que vocês se cuidem, e as que foram curadas, graças a Deus pela vitória. Não tenho palavras para expressar minha alegria e gratidão a todos que estão aqui”, afirmou Rose Miranda.

Os participantes desceram a Avenida João Pessoa até a Praça Central José Gazzetta, onde participaram de “aulão” de ritmos com Paulo Porto. A soltura dos balões (bexigas azuis e rosa) simbolizando a saudade de quem perdeu a vida para o câncer (e também a esperança pela cura daqueles que estão em tratamento) foi emocionante, assim como os depoimentos de algumas mulheres que relataram histórias de superação da doença.

“Deixamos nossos agradecimentos às empresas que patrocinaram o evento – Midas Incorporadora, Pentax, Tracbel Locadora, Têxtil Bodini, Lazer Transportes, RA Camiseteria, Têxtil Jolitex e a Rede de Supermercados São Vicente, além do apoio das Fitas Progresso, Nova Plast, Manduri, Unicap, Supermercados Savengnago e Supermercados Paraná”, finalizou a presidente do Fundo.

NOVEMBRO AZUL

Agora, as ações sobre a importância da prevenção do câncer de próstata são exclusivas à ala masculina, com mutirões da Saúde Masculina do “Novembro Azul”. Um mutirão gratuito de consultas com urologistas sem necessidade de pré-agendamento já está marcado para o próximo dia 11/11, um sábado, no Ambulatório de Especialidades da Avenida João Pessoa, nº 833. Mais informações serão divulgadas em breve.