Caminhão bate em moto na Av. São Jeronimo

Caminhão que vinha da Av. Europa sentido bairro, fez abertura para entrar na Av. São Jerônimo, nisso o motociclista fez a ultrapassagem pela direita quando foi atingido. Provavelmente não obsercou a manobra do caminhão ou acreditou que daria tempo para ultrapassar. O motociclista é um jovem que reside no bairro Pq. das Nações. Bombeiros socorreram e até o fechamento dessa matéria o rapaz estava com algumas escoriações mas consciente.

