A Dise de Americana apreendeu droga em carreta durante operação na Rodovia SP-304

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, realizou nesta quarta-feira (4) a Operação “Minério Ilícito”, que resultou na apreensão de quase 60 quilos de cocaína e na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas.

As investigações tiveram início após trabalho de inteligência policial apontar que uma carreta, aparentemente carregada com minério de ferro, estaria sendo utilizada para o transporte de entorpecentes pelas rodovias que cortam a região de Americana, área de circunscrição da Delegacia Seccional.

Com base nas informações levantadas e nas características do veículo suspeito, os agentes da Dise realizaram diligências em diferentes rodovias da região. A abordagem ocorreu na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no município de Santa Bárbara d’Oeste.

Transporte

Durante entrevista preliminar, o motorista da carreta (C.U.C., de 29 anos) confessou que transportava “algo ilícito”, afirmando não saber exatamente o conteúdo da carga ilegal. Ele relatou ainda que receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O veículo foi escoltado até a sede da Dise de Americana, onde passou por vistoria detalhada. Na inspeção, os policiais localizaram 58 tijolos de cocaína escondidos sob a carga de minério de ferro. Ao todo, a droga apreendida totalizou 59,2 quilos.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que ratificou a prisão após análise dos elementos reunidos na investigação.

Após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária, o indiciado será submetido a exame cautelar e encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.