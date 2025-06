Camisa 10 conquista o título do Gigantinho Campo em três categorias

Americana conheceu nesta semana os campeões do Gigantinho Campo, torneio de futebol de base promovido pela Prefeitura. As finais das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 foram disputadas na terça (3) e na quarta-feira (4), nos campos do Centro Cívico.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O grande destaque da competição foi o Camisa 10, que conquistou o título nas três categorias. No sub-11, a equipe venceu o Na Cara do Gol por 5 a 0 e terminou o campeonato com a defesa menos vazada, sem sofrer gols. Pelo sub-13, bateu o Torino/Guanabara por 2 a 0. Já no sub-15, empatou em 2 a 2 com o Dino Sports no tempo normal e levou a melhor nos pênaltis: 6 a 5. Em abril, o Camisa 10 já havia conquistado o troféu da categoria sub-9.

“As finais do Gigantinho Campo foram emocionantes e mostraram, mais uma vez, a força do esporte de base em nossa cidade. Seguimos firmes no nosso compromisso de valorizar e incentivar o esporte em todas as suas formas”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Os jogos decisivos também contaram com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do chefe de gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, e dos vereadores Gutão do Lanche, Fernando da Farmácia e Renan de Angelo.

“Quero parabenizar todas as equipes que participaram, em especial os finalistas, que deram um verdadeiro show de garra, técnica e espírito esportivo. Foi uma grande festa para as famílias, torcedores e, principalmente, para os atletas”, comemorou Odir.

RESULTADOS

Terça-feira, 03/06 – Centro Cívico

Sub-11

Camisa 10 Azul 5 x 0 Na Cara do Gol

Artilheiro: Henzo Galter Ribeiro

Time Menos Vazado: Camisa 10 Azul

Sub-13

Camisa 10 Azul 2 x 0 Torino/Guanabara

Artilheiro: Luan Henrique

Time Menos Vazado: Camisa 10 Azul

Quarta-feira, 04/06 – Centro Cívico

Sub-15

Dino Sport 5 (2) x (2) 6 Camiss

Artilheiros: Bernardo Casseb e Paulo Rocha

Time Menos Vazado: Camisa Azul

Leia + sobre esportes