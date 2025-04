Camisas do Gui Santos chegam às lojas da NBA no Brasil

A camisa oficial de Gui Santos, o talentoso ala brasileiro do Golden State Warriors, já está disponível nas NBA Stores do Brasil. O lançamento chega em um momento empolgante, impulsionado pela temporada de Gui Santos com o time da Califórnia.

Esta nova adição às nossas lojas fortalece o vínculo entre a NBA e os fãs brasileiros, que estão cada vez mais apaixonados pelo esporte e suas estrelas. Os torcedores podem adquirir a camisa nas lojas físicas da NBA em todo o país, bem como por meio do site oficial LojaNBA.com por R$ 699,99.

Os fãs brasileiros podem encontrar mais informações sobre a NBA no Facebook (Facebook.com/NBABrasil), Instagram (@NBABrasil), TikTok (@NBA_Brasil), X (@NBABrasil) e YouTube (@NBABrasil), além de usar a hashtag #NBAHOUSE25 durante o evento.

