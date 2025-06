A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Comunicação e de Cultura e Turismo, iniciou nesta quarta-feira (3) a campanha “Apaixone-se por Americana”, uma ação especial voltada à promoção dos pontos turísticos, da rede hoteleira e gastronômica da cidade. A iniciativa foi planejada estrategicamente para os dois próximos finais de semana, quando Americana deve receber um grande volume de visitantes por conta da tradicional Festa do Peão.

A campanha será veiculada nos hotéis da cidade, com foco nos turistas que chegam especialmente para o rodeio. A principal peça da ação é uma tag de porta personalizada, com mensagens de boas-vindas e incentivo à experiência local. De um lado, a frase “Favor arrumar o apartamento, saí para curtir o melhor da cidade” acompanha um QR Code que direciona para um site da Prefeitura com informações completas sobre atrações turísticas, bares, restaurantes e experiências culturais.

O conteúdo pode ser acessado diretamente pelo site www.americana.sp.gov.br/secretaria/turismo. Do outro lado da tag, o clássico “Não Perturbe” aparece com o texto “Estou me apaixonando por Americana”, destacando os principais prêmios e reconhecimentos recentes do município, como segurança e qualidade de vida.

A campanha também foi apresentada oficialmente na reunião do Conselho Municipal de Turismo, pelos secretários Leon Botão (Comunicação) e Vinícius Ghizini (Cultura e Turismo), e aprovada pelos conselheiros, que conheceram a proposta em primeira mão e destacaram a importância da iniciativa para fomentar o setor.

Leon Botão

“A ideia surgiu dentro da Comunicação diante da demanda por divulgar ainda mais os atrativos de Americana. Lançamos agora a primeira fase da campanha, com foco nos finais de semana em que a rede hoteleira está praticamente 100% ocupada, mas vamos realizar outras ações ao longo do ano, todas com o objetivo de promover nossa cidade, principalmente neste ano especial em que comemoramos 150 anos”, explica o secretário de Comunicação, Leon Botão.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, reforça que Americana tem uma grande variedade de atrativos turísticos e gastronômicos que merecem ser conhecidos por quem chega à cidade. “A pedido do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, estamos realizando essa campanha para incentivar o consumo local e promover os nossos pontos turísticos. Americana tem muito a oferecer e queremos que os visitantes aproveitem tudo isso durante a estadia.”

A campanha “Apaixone-se por Americana” já está em circulação nos principais hotéis da cidade e seguirá com novas ações nas próximas etapas, reforçando o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do turismo e da economia local.

