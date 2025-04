O Tivoli Shopping inicia nesta sexta-feira, dia 25, à sua Campanha de Dia das Mães e promete emocionar com o mote “Ela sempre te levou para todo lugar. Agora é a sua vez de retribuir”. Até o dia 12 de maio, os clientes que realizarem compras nas lojas e quiosques participantes poderão concorrer ao sorteio de um Citroën Basalt 0km, modelo lançamento da montadora francesa.

“A campanha de Dia das Mães é uma das mais especiais do ano. O mote da campanha resgata memórias afetivas e homenageia todo o cuidado, dedicação e carinho que as mães representam. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência marcante para nossos clientes, com a oportunidade de presentear com emoção e ainda concorrer a um grande prêmio”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

A cada R$300 em compras, o consumidor recebe um número da sorte para participar da promoção. Os números da sorte podem ser cadastrados no site promocao.tivolishopping.com.br ou presencialmente, no balcão de atendimento em frente às Lojas Renner.

Clientes cadastrados no programa de benefícios Tivoli Mais – que neste mês celebra seu primeiro ano e se consolida como um canal de relacionamento e vantagens exclusivas para os frequentadores do shopping – têm um motivo a mais para participar: ganham números da sorte triplos, aumentando suas chances de ganhar.

Os números da sorte da Campanha de Dia das Mães poderão ser cadastrados até o dia 12 de maio. “Dessa maneira, nossos clientes terão mais comodidade para aproveitarem todo o fim de semana do Dia das Mães para comprar seus presentes e ainda garantirem a participação na campanha”, destaca Paula.

O sorteio do acontecerá no dia 14 de maio, por meio da Loteria Federal. O regulamento completo da campanha está disponível no site tivolishopping.com.br.

SERVIÇO:

Campanha Dia das Mães

Quando: 25 de abril a 12 de maio de 2025

A cada R$300 em compras, o cliente tem direito a cadastrar seus números da sorte.

Clientes participantes do “Tivoli Mais” têm o triplo de chances no sorteio.

Promoção certificada pelo Ministério da Fazenda. Consulte regulamento completo em tivolishopping.com.br ou no balcão de atendimento da promoção.