Santa Bárbara d’Oeste receberá no dia 8 de julho mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue. A iniciativa será realizada das 9 às 12 horas, no Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, localizado na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. Para participar, não é necessário agendamento prévio nem estar em jejum, no entanto é obrigatório apresentar um documento original com foto e atender os pré-requisitos, conforme lista abaixo.

Segundo os responsáveis pela campanha, nessa época do ano a iniciativa ganha uma importância ainda maior. Em virtude da mudança de temperatura ocasionada pela chegada do inverno, acontece uma queda das doações, que resulta em uma diminuição considerável nos estoques dos Bancos de Sangue, fator que pode levar a um aumento no tempo de espera para pessoas que precisam de transfusões, e até mesmo colocar em risco a vida de alguns pacientes que necessitam de tratamento urgente.

Na última edição, realizada em 13 de maio, foram coletadas 79 bolsas – volume equivalente a 35,5 litros de sangue – com potencial para salvar ou impactar até 316 vidas. No total, foram três campanhas realizadas esse ano, com 273 bolsas coletadas e 122,8 litros de sangue, que impactaram até 1.092 pessoas.

Após essa campanha, as próximas datas programadas para este ano são: 9 de setembro e 11 de novembro.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com o Hemocentro da Unicamp pelo telefone 0800 722 8432, de segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas. As informações completas sobre as campanhas estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp pelo link: https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

As campanhas são organizadas em parceria entre o Hemocentro da Unicamp e a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio do Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, Pastoral da Saúde – Diocese de Piracicaba – Região de Santa Bárbara d’Oeste, São Rafael Mais Saúde, Supermercados São Vicente, Crema Supermercados, Bella Pane Pães e Doces e Confraria Há Bares que Vem Para o Bem.

Confira as orientações e pré-requisitos do Hemocentro:

Para ser doador de sangue:

Ter entre 18 e 69 anos; serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação.

Maiores de 60 anos não podem realizar a doação pela primeira vez

Pesar, no mínimo, 50 kg

Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, aguardar 3 horas

Estar descansado

Não pode fumar até 2 horas antes e 2 horas depois da doação

Não pode doar sangue:

Estiver com gripe, resfriado ou infecção acompanhado de febre

For portadora de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de Chagas

For alcoólatra crônico, ou tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas (Prazos inferiores e consumo de pequenas quantidades, devem ser avaliados pelo profissional da triagem)

Tiver sido exposto a situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis

História atual ou pregressa de uso de drogas injetáveis ilícitas

Tenha contraído Hepatite após os 11 anos de idade

Tenha realizado endoscopia há menos de 6 meses

Estiver grávida, em período de até 3 meses pós-parto ou estiver amamentando

Para quem teve dengue:

Pessoas que tiveram dengue clássica podem doar um mês após a cura

Pessoas que tiveram dengue hemorrágica podem doar seis meses após a cura

Intervalo para doações:

Homens: 60 dias (máximo 4 vezes nos últimos 12 meses)

Mulheres: 90 dias (máximo 3 vezes nos últimos 12 meses)

Idade entre 60 e 69 anos: 180 dias (máximo 2 vezes nos últimos 12 meses)

Procure orientação:

Estiver tomando medicamentos, tiver tomado vacina recentemente e/ou estiver em tratamento médico.

Serviço:

Campanha de Doação de Sangue de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 8 de julho, das 9 às 12 horas

Local: Lions Clube SBO | Rua dos Antúrios, 96, Jardim Dulce, Santa Bárbara d’Oeste/SP