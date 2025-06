A Campanha do Agasalho 2025, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, segue a todo vapor no município, arrecadando roupas, agasalhos, calçados e cobertores em bom estado para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade.

Desde o lançamento oficial em maio, que aconteceu com uma ação solidária na Praça das Bandeiras, a mobilização se espalhou pela cidade. São vários pontos de arrecadação, incluindo prédios públicos, escolas, unidades de saúde e estabelecimentos parceiros.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de Sumaré, Débora Mikaelle, reforça a importância da campanha. “A Campanha do Agasalho é um movimento de amor e cuidado com o próximo. Sabemos que o inverno é um período difícil para muitas famílias e, com a colaboração da nossa população, podemos fazer a diferença. Cada peça doada representa um gesto de carinho e acolhimento. Contamos com a solidariedade dos nossos moradores para aquecer quem mais precisa”.

O prefeito Henrique do Paraíso também destacou o impacto da mobilização. “A Campanha do Agasalho é um verdadeiro abraço da nossa cidade nas famílias que mais precisam. Contamos com a participação de todos para aquecer este inverno com solidariedade, empatia e amor ao próximo”, disse.

Como doar?

Leve suas doações até os pontos de arrecadação espalhados pela cidade: prédios públicos, CRAS, unidades de saúde, escolas e estabelecimentos parceiros.

As doações das peças em bom estado podem ser feitas até o final do inverno.

O que doar: