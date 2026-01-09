Iniciativa começou em dezembro e vai até 20 de janeiro para distribuir itens

A Campanha ‘Doe Sua Mochila’ está na sua segunda edição na cidade de Nova Odessa. Ela começou no ano passado e foi bem sucedida, atendendo a mais de 130 crianças, levando não apenas mochilas, mas dignidade, alegria e igualdade para o início do ano letivo.

A campanha atual teve início em dezembro e as arrecadações seguem até o dia 20 de janeiro. Quem quiser participar pode doar mochilas novas ou usadas em bom estado. Basta entrar em contato pelo telefone (19) 99359-2948, com Adriana Souza, ou levar a doação até o Restaurante da Toninha, localizado na Rua Brasília, nº 139, esquina com a Rua Cuiabá, no Jardim São Jorge.

Após o encerramento das arrecadações, será feita uma triagem das mochilas e, em seguida, um cadastro das crianças, que será divulgado nas redes sociais da organizadora após o dia 20 de janeiro. “Assim, conseguiremos identificar as famílias que mais precisam”, explicou Adriana Souza.

A entrega das mochilas está prevista para o dia 1º de fevereiro, alguns dias antes do início das aulas da rede municipal em Nova Odessa, que começam por volta do dia 6 de fevereiro. “O objetivo é garantir que essas crianças iniciem o ano letivo com mais dignidade, autoestima e igualdade”, reforçou.

“A campanha só é possível graças à união e solidariedade de amigos, empresários e famílias que acreditam que pequenos gestos transformam grandes histórias. Assim como no ano passado, seguimos confiantes de que essa segunda edição será novamente um sucesso”, completou.