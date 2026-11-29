Campanha “Fique Sabendo” tem início na segunda-feira em Santa Bárbara

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia na segunda-feira (30) mais uma edição da Campanha “Fique Sabendo”. A ação, promovida pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com as prefeituras, ocorre no Município até o dia 11 de dezembro.

Coordenada pelo AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), vinculado à Secretaria de Saúde, a campanha terá como objetivo ampliar o acesso aos testes de HIV e Sífilis e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para início do tratamento e diminuição dos riscos de transmissão.

Os testes, realizados por livre demanda e sem a necessidade de agendamento, serão ofertados no AMDIC e no Centro de Referência em Saúde da Mulher, conforme cronograma abaixo. Outros locais de testagem poderão ser adicionados ao longo da campanha.

Além dos testes gratuitos para diagnóstico, também haverá entrega de kits com preservativos e gel lubrificante íntimo para a população de risco, distribuição de autoteste de HIV e de materiais informativos sobre as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A ação tem como público-alvo a população em geral, mas com atenção especial ao público jovem, moradores de rua, usuários de drogas e população LGBT+.

Durante a Campanha “Fique Sabendo”, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os Complexos Regionais de Saúde e outros setores da Saúde também estarão mobilizados com a iniciativa, por meio de decoração especial alusiva ao tema, realização de salas de espera ativa e palestras nos grupos de promoção da saúde, sobre as ISTs e os serviços disponíveis na rede.

A Secretaria de Saúde ressalta que o AMDIC realiza ações de prevenção e testagem para diagnóstico das doenças durante o ano todo, de acordo com o horário de funcionamento da unidade. O setor fica na Rua Teresina, 553, no Planalto do Sol.

Para mais informações, a população deve entrar em contato por meio dos telefones (19) 3454-8466, (19) 3455-2490 ou pelo Disk AIDS 0800-770-9160. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 16h30.



Serviço:

Campanha “Fique Sabendo” 2026 em Santa Bárbara d’Oeste

– AMDIC | Rua Teresina, 553, Planalto do Sol

De 30/11 a 11/12, de segunda a sexta-feira (exceto ponto facultativo e feriado), das 9 às 15 horas

– Centro de Referência em Saúde da Mulher | Rua Floriano Peixoto, 780, Centro (próximo ao Terminal Urbano)

Dia 5/12, sábado, das 9 às 15 horas

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