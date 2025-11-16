A Sociedade São Judas Tadeu, com o apoio da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social (SMIADS), deu início à tradicional Campanha Natal Sem Fome, que há cinco anos transforma o fim de ano de centenas de famílias em Sumaré.

Criada em 2020, durante o período da pandemia, a campanha tem o objetivo de proporcionar um Natal mais digno, alegre e sem fome para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Neste ano, a iniciativa retoma com força total, reforçando o compromisso da associação e da Prefeitura em promover solidariedade e esperança.

A ação envolve duas frentes principais:

Apadrinhamento das crianças atendidas pela instituição: cada uma recebe um presente de Natal, junto com seus irmãos, garantindo um gesto de carinho e inclusão neste momento especial;

Arrecadação de itens para as ceias de Natal das famílias assistidas, incluindo cestas básicas, leite, chocotones ou panetones, caixas de bombom e aves natalinas.

Podem ser feitas doações em dinheiro, bem como de cestas básicas, leite, panetone e chocotone.

A expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores, que beneficiaram dezenas de famílias, proporcionando não apenas alimentos e presentes, mas também afeto, pertencimento e alegria.

A secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destacou a importância da campanha e o papel da parceria entre poder público e sociedade civil. “Essa é uma iniciativa que vai muito além da doação material. Ela representa amor, empatia e o verdadeiro espírito natalino. A São Judas Tadeu realiza um trabalho admirável junto às famílias, e nós, da Prefeitura, estamos juntos para apoiar e fortalecer essas ações que transformam vidas”.

A campanha segue aberta à participação da comunidade. Para mais informações sobre como realizar doações, a entidade disponibiliza o WhatsApp: (19) 98397-8619. As arrecadações serão feitas até o dia 8 de dezembro.