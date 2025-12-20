Iniciativa arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos para o Asilo São Vicente de Paulo, reforçando o compromisso social da empresa com a comunidade local

A Unidade de Limeira da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizou mais uma edição da campanha ‘Natal Solidário’. A iniciativa mobilizou colaboradores(as) que se uniram para arrecadar alimentos e produtos de higiene que foram destinados ao Asilo São Vicente de Paulo, em Americana (SP). A instituição acolhe idosos em situação de vulnerabilidade.

Ao todo, foram entregues aproximadamente 2 toneladas de produtos, incluindo alimentos e produtos de higiene pessoal. Foram mais de R$ 15 mil convertidos integralmente em alimentos. A entrega oficial ocorreu nesta quinta-feira (18), com participação de 15 colaboradores(as), promovendo um momento de interação e cuidado com os residentes do asilo. A ação idealizada por voluntários da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) integra o Programa Voluntariar, que incentiva o voluntariado, a solidariedade e a cidadania entre os(as) colaboradores(as), prestadores(as) de serviços e familiares.

Compromisso

“A campanha Natal Solidário reforça nosso compromisso com as comunidades onde atuamos e está alinhada a um de nossos direcionadores que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo. Apoiar o Asilo São Vicente de Paulo é uma forma concreta de gerar impacto positivo e proporcionar um Natal mais digno aos idosos atendidos”, afirma Adriano Silva Martins, coordenador de Sustentabilidade da Suzano.

Letícia Nunes Pittondo, assistente social da instituição, ressalta a importância de iniciativas desse tipo. “Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão à empresa Suzano por essa iniciativa tão significativa. A arrecadação e a entrega desses itens vão muito além da doação material, representam responsabilidade social e respeito com a pessoa idosa. Ações como essa fortalecem nosso trabalho diário, contribuindo diretamente para a qualidade de vida dos idosos acolhidos. Quando a sociedade caminha junto, conseguimos oferecer um envelhecimento mais digno, humano e acolhedor”, comenta.

A iniciativa dá continuidade ao histórico positivo de ações sociais da Unidade Limeira. Em 2023, a campanha arrecadou cerca de 1,8 toneladas de alimentos e, em 2024, 2,8 toneladas.