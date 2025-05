A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, recebeu, nesta quarta-feira (21), a doação de 132 unidades de pomadas para assaduras de bebês, provenientes de campanha realizada no Paço Municipal. As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade da cidade e participantes do programa Mãe Americanense.

“Agradecemos aos funcionários do Paço Municipal que contribuíram com as doações de pomadas para assadura de bebês, ajudando a atender as demandas das famílias que mais precisam”, disse Lionela.

Participaram da entrega das doações os secretários de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e de Administração, Eduardo Flores, além de funcionários do Paço.

Neste final de semana, durante a realização da 3ª Rota Cervejeira, haverá arrecadação de sabonete líquido infantil para o Fundo Social. O evento será realizado nesta sexta-feira (23), a partir das 17h, sábado (24) e domingo (25), a partir do meio-dia, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, nº 1.293.