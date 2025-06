Campanha ‘recupera’ mais de 40 mil embalagens longa vida em Nova Odessa

Desde que foi lançada em meados de março de 2025, a Campanha “Seu Reciclável Vale um iPhone 16” já recuperou mais de 40.000 embalagens longa vida em Nova Odessa. Como cada cupom é trocado por cinco embalagens longa vida limpas e abertas, a ação já distribuiu 8.000 cupons para o sorteio do aparelho, que vai acontecer no final do ano. Há 8 pontos de troca espalhados pela cidade.

Trata-se de uma iniciativa de Educação Ambiental do Programa Recicla Cidade, da ONG Espaço Urbano, com patrocínio da Tetra Pak e parceria com o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) e a Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Meio Ambiente.

O objetivo da ação é ampliar o engajamento de toda a população na reciclagem. Isto porque todas as embalagens recuperadas atração da campanha são entregues para a Coopersonhos – que é a cooperativa de recicladores de Nova Odessa, projeto social que vem sendo apoiado também pelo Projeto Recicla Junto do Consimares, em parceria com a Ambipar Environment e a Prefeitura local.

Segundo Gabriel Macário, da Espaço Urbano, a campanha tem como objetivo mobilizar toda a população em prol da coleta seletiva e do meio ambiente. A promoção será válida até o dia 1º de dezembro de 2025, e o sorteio do iPhone vai acontecer no dia 16 de dezembro de 2025, às 14h, ao vivo, nas redes sociais da ONG (@ongespacourbano no Instagram e YouTube).

A campanha faz parte da metodologia do Programa Recicla Cidade, projeto que utiliza elementos de mobilização social e gamificação para engajar a população em práticas sustentáveis permanentes, transformando a coleta em participação ativa de todos os públicos.

“A participação e adesão da população de Nova Odessa têm sido muito positivas até o momento. Consideramos o engajamento exemplar, pois conseguimos integrar diferentes setores da sociedade – desde crianças e idosos até a causa animal e turistas, entre outros – em prol da recuperação de resíduos. Esse sucesso se deve, em grande parte, ao reforço positivo da campanha, que tem incentivado a recuperação do material reciclável em diversas frentes”, afirmou Macário.

Em 2024, o programa chegou à região do Consimares (consórcio do qual o prefeito Leitinho é o atual presidente), promovendo diversas iniciativas voltadas à reciclagem de resíduos de forma lúdica e recompensadora, incentivando a coleta seletiva.

Todos os residentes do Estado de São Paulo que destinarem seus resíduos nos pontos de troca do Consimares e participar do sorteio. Basta juntar cinco embalagens longa vida de produtos como leite, iogurte, sucos, achocolatados, creme de leite, leite condensado, milhos, molho de tomate. É preciso abri-las e lavá-las antes de entregar nos pontos de troca e preencher os cupons do sorteio.

“É uma iniciativa muito importante de Educação Ambiental, principalmente porque estamos mobilizando os mais jovens na sustentabilidade e na reciclagem. Estamos muito felizes de podermos fazer a diferença no nosso Meio Ambiente, ainda mais ajudando o pessoal da Coopersonhos”, destacou o prefeito Leitinho.

Pontos de troca

Em Nova Odessa, os pontos de troca estão localizados no Paço Municipal, na sede do Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade, na sede do Consimares (na Rua Independência), no Parque Municipal das Crianças, no DBEA (Departamento Municipal de Bem-Estar Animal), na Aeano (Associação dos Engenheiros e Agrônomos), na nova Central de Triagem da Coopersonhos (no Parque Industrial Fritz Berzin) e no Bosque Manoel Jorge (no Jardim Santa Rosa).

