Com uma megaestrutura e 12 horas de programação com artistas consagrados, o Fest Gospel Marcha para Jesus será realizado na Praça Arautos da Paz

O Circuito Fest Gospel Marcha para Jesus realiza uma edição especial no dia 5 de julho, na Praça Arautos da Paz, em Campinas (SP). A megaestrutura, que comporta o maior palco já montado no tradicional espaço de eventos da cidade, vai reunir em mais de 12 horas de programação os grandes nomes da música gospel do Brasil.

Entre as várias atrações, Thalles Roberto, Fernandinho, Julliany Souza e banda Morada são presenças confirmadas. Com a expectativa de receber cerca de 40 mil pessoas, o evento deve ser o maior do segmento no interior de São Paulo. “Queremos que esta festa promova a cultura cristã em nossa região e seja um dia de celebração para as famílias participarem juntas de momentos de adoração”, afirma André Zidane, organizador da Marcha para Jesus.

Como evento consolidado que busca integrar música gospel à cultura das cidades, o Fest Gospel Marcha para Jesus tem reunido em suas várias edições mais de 100 mil pessoas em um circuito que abrange municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e também bairros mais populosos da metrópole, como Campo Grande, Ouro Verde, Campo Belo.

Na 19ª edição, o Fest Gospel Marcha para Jesus conta com um palco de dimensões gigantescas. Com 36 metros de comprimento e 12 metros de altura, é o maior já armado na Arautos da Paz. Um “paredão” de 220 metros lineares de LED se integra ao equipamento.

Na megaestrutura organizada para receber um público estimado em 40 mil pessoas, haverá uma grande praça de alimentação servida por food trucks, espaço kids e áreas preparadas para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

No início de junho, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revelou no Censo 2022 que 26,9% da população do País se declara evangélica. Em comparação aos dados de 2010, o aumento é de 5,2%. Alinhado a este crescimento, o interesse pela música gospel tem expandido significativamente em plataformas como Spotify e em visualizações no YouTube, revelando talentos e consolidando carreiras, a exemplo dos artistas escolhidos para o Fest Gospel Marcha para Jesus, em Campinas.

Um desses expoentes da música cristã contemporânea é Thalles Roberto. Nascido em um lar evangélico, foi vencedor de vários prêmios, entre eles o Grammy Latino de 2024, com Deixa vir Volume 2 (Ao vivo), melhor álbum de música cristã em língua portuguesa. Na Praça Arautos da Paz, o cantor e compositor apresenta canções como Avenida do arrependimento e Arde outra vez.

Com quase 25 anos de carreira, o cantor, compositor e pastor evangélico Fernandinho também é uma das atrações mais esperadas no FestGospel e traz para Campinas um repertório de adoração, incluindo as músicas do álbum Único.

As letras e músicas de Julliany Souza inspiram e tocam o público de maneira especial. No repertório que inclui A casa é sua, Lindo momento e tantos outros sucessos, a artista com mais 1,5 milhão de seguidores e mais 500 milhões de visualizações no YouTube espelha uma vida de superações e de profunda comunhão religiosa.

Uma das maiores bandas gospel do Brasil, Morada também marca presença em Campinas. Com mais de 400 milhões de visualizações no YouTube, o grupo iniciado por Brunão Morada e sua esposa, Miriam Cavalcante, traz para o palco do FestGospel hits como É tudo sobre você, Uma coisa e Para que entre o Rei.

Com entrada gratuita, o Fest Gospel Marcha para Jesus vai arrecadar itens não perecíveis para o Banco Municipal de Alimentos de Campinas.

SERVIÇO

19º Fest Gospel Marcha para Jesus

Dia 5 de julho, a partir das 12h

Praça Arautos da Paz, Campinas (SP)

Entrada gratuita

