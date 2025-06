Campinas recebe treinamentos sobre Turismo LGBT

Campinas recebe, no dia 5 de junho, o segundo evento do ciclo “Encontro de Líderes do Turismo de Campinas e Região” sobre turismo LGBT, uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) em parceria com a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. A ação é voltada para 150 pessoas entre profissionais do setor, gestores públicos e privados, empresas e guias de turismo. As inscrições são gratuitas e online (link no final do texto)

O objetivo do evento é oferecer conteúdos atualizados sobre as tendências do turismo LGBT, além de orientar sobre a criação de ambientes inclusivos, cases positivos e negativos do segmento, letramento (termos, informações e dados) e formas de atendimento. A primeira cidade a receber o treinamento foi a Estância Turística de Santos, no Museu Pelé.

Durante o encontro, líderes e gestores serão estimulados a repensar práticas e políticas voltadas à diversidade no setor. Já os profissionais que atuam diretamente com o público terão acesso a informações sobre as necessidades específicas desse perfil de turista, boas práticas e letramento adequado. Para Ricardo Gomes, presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, a descentralização da informação é um passo essencial para o fortalecimento do turismo inclusivo.

“É fundamental levar esse conhecimento para além da capital, promovendo um ambiente mais acolhedor e profissional em todas as regiões do estado”, afirma. “Queremos, junto com o Turismo do Estado, levar conhecimento, tendências e informações relevantes para o interior, a fim de que o Estado de São Paulo esteja preparado para receber o turista LGBT sem preconceito, com qualidade e entendendo a importância da qualificação. É um orgulho seguir propondo ações afirmativas na construção de um turismo LGBT de qualidade, encontrando solo fértil na Secretaria de Turismo, com o apoio incondicional do secretário Lucena e de sua equipe.”

O turismo LGBT é um dos mais promissores para o Estado. “São Paulo é o estado mais completo e diverso para o turista. Nosso time de técnicos segue incansável para entregar programas e iniciativas que atendam a todos os segmentos e o LGBT, um dos que mais cresce no Estado, carecia de um bom projeto. Por isso trouxemos a Câmara de Comércio e Turismo LGBT para juntos desenharmos o melhor projeto para nossos turistas e toda a cadeia deste segmento”, diz Roberto de Lucena, secretário da Setur-SP.

Serviço:

Encontro de Líderes do Turismo de Campinas e Região

Data: 5 de junho de 2025 – 08h30 às 12h

Local: Academia Campinense de Letras – Rua Mal. Deodoro, 525 – Centro – Campinas

Público-alvo: Gestores, diretores, proprietários, gerentes etc. (liderança e comando das empresas e destinos)

Formulário no link.

Encontro de Profissionais do Turismo de Campinas e Região

Data: 5 de junho de 2025 – 13h30 às 18h

Local: Academia Campinense de Letras – Rua Mal. Deodoro, 525 – Centro – Campinas

Público-alvo: Profissionais da linha de frente de atendimento ao turista de empresas como agências de viagens, hotéis, espaços de eventos, restaurantes, casas de entretenimento, guias de turismo, agentes das secretarias de turismo, etc.

Formulário no link.