Campinas Restaurant Week deve movimentar R$ 5 milhões até o dia 20

A 21ª Campinas Restaurant Week, que teve início em 20 de março e segue até o dia 20 de abril, tem previsão de movimentar até R$ 5 milhões na região durante todo o mês. De acordo com a organização do festival, cada um dos 38 restaurantes participantes de Campinas e Jundiaí deve comercializar mais de mil menus neste período, totalizando cerca de 42 mil menus vendidos ao todo, com ticket médio de R$120 cada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ao oferecer menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos em três categorias, que variam de R$54,90 a R$109,00, no almoço e/ou no jantar, a Campinas Restaurant Week tem o objetivo de democratizar a boa gastronomia.

Os restaurantes que estão participando na categoria tradicional oferecem menus completos a R$54,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar. Já os que optaram por trabalhar com o menu plus estão com almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 89,90. E as casas que disponibilizam o menu premium no festival servem o almoço por R$ 89,00 e o jantar por R$ 109,00.

Ao movimentar os restaurantes da região, iniciativas como a Campinas Restaurant Week e outros festivais gastronômicos fomentam a economia de todo o setor alimentício da Região Metropolitana de Campinas, que apresentou um saldo positivo em fevereiro, registrando 3.873 admissões, resultando na geração de 847 novos empregos com carteira assinada, de acordo com dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Para o presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) Regional Campinas, André Mandetta, o cenário é positivo. “As pesquisas mostram que o setor de alimentação fora do lar é bastante resiliente, após enfrentar um janeiro negativo em contratações”, destaca.

Todas as especialidades

A Campinas Restaurant Week envolve restaurantes de todas as especialidades, desde a tradicional comida brasileira, passando pela italiana, argentina, mexicana e japonesa, até os pratos autorais.

“Enxergamos a Restaurant Week como uma ótima plataforma para enaltecer e valorizar a gastronomia local. Então, esta é uma oportunidade de apreciar pratos autênticos e culturais a partir de uma experiência única e um valor fixo. E para o restaurante é uma ótima oportunidade de divulgar o seu estabelecimento”, diz o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

Em Campinas, o restaurante Chef Antonello, no Cambuí, que participa do festival com almoço e jantar na categoria plus, já colhe os bons frutos das primeiras semanas da edição. “Nosso movimento está ótimo. As pessoas estão vindo e experimentando os menus. Chegam aqui e só falam do festival. Estamos muito satisfeitos e recomendamos a participação dos restaurantes”, conta o Chef Antonello.

No bistrô dele, as opções de entrada para o almoço e o jantar são Escondidinho de Cupim e Polenta Gratinada, Bruschetta de Linguiça Fresca e Mix de Cogumelos e Salada Tropical. As sugestões de pratos principais para o almoço são Polpetone de Queijos com Risoto de Caprese, Moqueca de Peixe Gratinada com Farofa de Banana e Arroz de Ervas e Linguini ao Sugo Clássico, Manjericão e Azeitonas Pretas. Para o jantar, as opções são Abadejo ao Mare com Purê de Raízes, Spezzatini de Mignon ao Vinho do Porto com Risoto Milanese e Linguini ao pesto de Rúcula e Farofa de castanhas. As sobremesas, tanto no almoço quanto no jantar ficam por conta do Pudim de Leite e Caramelo e Romeu e Julieta.

Ação social em Campinas

A Casa Ronald McDonald Campinas é parceira de ação social da 21ª Campinas Restaurant Week. Durante o mês, os consumidores são incentivados pelos restaurantes participantes a doarem o valor de R$ 2,00 por menu consumido, ou a nota fiscal sem CPF, para a organização sem fins lucrativos.

A doação pode ser feita diretamente para a instituição através da chave pix apresentada no cardápio em QR Code disponibilizado nas mesas. Todos os menus, dias e horários de funcionamento dos restaurantes participantes estão disponíveis em: restaurantweek.com.br.

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 18 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, o festival movimenta e aquece o mercado gastronômico em períodos de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas.

Leia + sobre comida, bebida e receitas