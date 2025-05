Os confeiteiros amadores de São Paulo Capital e interior já podem preparar suas espátulas e criatividade, porque a cidade de Campinas foi escolhida para sediar a etapa final da Tiramisù World Cup Brasil 2025. O evento será realizado no dia 28 de junho, na sede do Instituto Gastronômico das Américas (IGA), e as inscrições já estão abertas para quem deseja mostrar talento e paixão na preparação da clássica sobremesa italiana.

Polo gastronômico do interior paulista será palco da etapa paulista e final nacional da competição que elege o melhor tiramisù do Brasil

A Tiramisù World Cup é uma competição internacional criada em 2017 por Francesco Redi, da Twissen, que reúne confeiteiros amadores de todo o mundo em uma final em Treviso, na Itália, para eleger o melhor tiramisù.

Em 2023, a brasileira Patricia Guerra conquistou o título mundial quando conquistou os jurados com seu “Tiramisù Dolce Viaggio”, receita fiel à tradição italiana. Agora, como embaixadora da Tiramisù World Cup Brasil, ela busca inspirar novos talentos a seguirem seus passos.​

Segundo Patricia Guerra, a escolha de Campinas para receber a grande final da edição brasileira celebra a força da gastronomia paulista, que começa na capital representando muito bem com pratos do mundo inteiro e vai muito além, invadindo o interior e sua riqueza de sabores.

“Campinas tem uma cena gastronômica efervescente, é um pólo criativo e estratégico do estado. Finalizar a TWC Brasil aqui é reconhecer o potencial do interior e da metrópole São Paulo em revelar grandes talentos da confeitaria para todo o planeta”, destaca a embaixadora da TWC Brasil.

“A conquista da Patricia Guerra foi histórica e mostrou ao mundo o talento que o Brasil tem. Temos grandes expectativas para os participantes paulistas e paulistanos, que unem técnica, afeto e muita criatividade em suas receitas”, destaca Francesco Redi, idealizador da competição.

A edição de 2025 conta com três patrocinadores que atuam como parceiros estratégicos: a Matilde Vicenzi — referência em qualidade desde 1905 na Itália e no mundo, reconhecida pelo sabor inconfundível e a doçura da autêntica pastelaria italiana — que chega à Tiramisù World Cup com o slogan “Vicenzi te leva pra Itália”; o Instituto Gastronômico das Américas (IGA), presente em mais de 140 unidades no Brasil, América Latina e Estados Unidos; e queijo mascarpone Sterilgarda, o legítimo mascarpone italiano de consistência pastosa, elaborado a partir de creme de leite fresco. Outras etapas regionais estão previstas para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e confeiteiros de todo o Brasil podem se inscrever, independentemente da localidade.

A inscrição

Para se inscrever, basta ser maior de 18 anos, amar confeitaria e não atuar como profissional da área de gastronomia e confeitaria. Basta acessar este link: inscreva-se

A competição

A competição é exclusiva para confeiteiros amadores e as três primeiras etapas – Bento Gonçalves, Rio de Janeiro e Vitória – vão avaliar apenas competidores na categoria Receita Original, ou seja, a receita com os ingredientes clássicos do tiramisù: mascarpone, gemas de ovos, biscoito savoiardi, café, açúcar e cacau. A etapa de São Paulo receberá candidatos para as categorias Receita Original e a Receita Criativa, que permite até três ingredientes extras além da receita original, desde que respeitada a estrutura da sobremesa. Para mais detalhes sobre as regras, acesse o regulamento em: regras

As etapas

Em cada etapa, os participantes são avaliados por jurados culinaristas e chefes de cozinha que possuem conhecimento em confeitaria e tiramisù. A avaliação se baseia em critérios rigorosos, como sabor, apresentação, textura, entre outros. Os jurados buscam encontrar os confeiteiros que melhor conseguem equilibrar todos os elementos que fazem desta sobremesa um clássico da culinária italiana.

Durante as seleções de cada etapa, os concorrentes serão divididos em grupos da mesma categoria. O concorrente que obtiver a maior pontuação em seu grupo vence a etapa e conquista o título de Semifinalista. Os Semifinalistas disputarão entre si, onde sairá o grande vencedor. Os Semifinalistas poderão participar da Final Nacional e, posteriormente, das Semifinais em Treviso, na Itália, arcando com suas despesas.

A final em São Paulo será o palco para definir o grande vencedor e representante do Brasil na Itália. O vencedor sairá de uma disputa entre as categorias original e criativa, terá passagem aérea e hospedagem pagas pela organização do evento e participará da fase mundial da Tiramisù World Cup, que acontece em outubro de 2025, em Treviso, na Itália — cidade onde nasceu o tiramisù. A competição internacional é uma celebração da gastronomia e da cultura italiana, reunindo profissionais e amadores apaixonados pela sobremesa. Inspirada pelo slogan “Os biscoitos Matilde Vicenzi te levam para a Itália”, a edição brasileira reforça essa conexão especial com as origens do tiramisù e toda a doçura da pastelaria italiana.

Sobre Tiramisù World Cup Brasil

​A Tiramisù World Cup Brasil (TWC Brasil) é a edição nacional da renomada competição internacional dedicada a encontrar o melhor tiramisù do mundo. Seguindo os passos da Tiramisù World Cup Itália, a versão brasileira busca celebrar a tradição e a paixão por essa sobremesa italiana, oferecendo aos confeiteiros amadores locais a oportunidade de demonstrar suas habilidades e criatividade na preparação do tiramisù.​

Anualmente, a TWC Brasil realiza seletivas regionais que culminam na escolha do representante nacional para a competição internacional em Treviso, na Itália. Em 2023, o Brasil alcançou destaque ao vencer a 7ª edição da Copa do Mundo de Tiramisù, com a paulistana Patricia Guerra conquistando o título com uma reprodução fiel da receita tradicional. ​