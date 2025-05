Você já deve ter visto algum vídeo no celular ou no insta, mas talvez não saiba que ela é campineira. A radialista Larissa Cavalcante se tornou viral em abril com vídeos comentando a vida no trabalho, depois sobre ‘boys’ e família (parentes).

Ela trabalha no grupo EP (Globo) Campinas e hoje passa dos 300 mil seguidores no instagram e 100 mil no tiktok.

Campineira e os vídeos de milhões

Larissa já tem vídeos com milhões de visualizações no tiktok e os mais famosos são os que dão apelidos para chefes e colegas de trabalho.

Ela começou a ‘bombar’ com 14 termos que retratam situações que muitos consideram familiares no cotidiano profissional, aproveitando a chance para alfinetar os líderes descompromissados.

Se você está lendo isso e é chefe, respire fundo: talvez você apareça na lista a seguir — mas, com sorte, apenas como inspiração para boas mudanças.

