Prefeitura trabalha em nova fase de obras do Parque Socioambiental do Jd. Amanda, que será entregue em breve

O Campo da Mina voltará a ser palco do Campeonato Amador de Hortolândia, após a reforma que tem acontecido no gramado. A Prefeitura de Hortolândia investe na reestruturação e modernização do espaço, que faz parte do Parque Socioambiental do Jd. Amanda. Entre as intervenções realizadas, o campo ganhou um vestiário, rampa de acesso para ambulância e outras importantes melhorias. A previsão é que esta fase de obras do Parque, com a conclusão do campo, seja finalizada em junho. O Campo da Mina poderá será usado no próximo semestre, tempo necessário para a grama natural “pegar”.

Nesta semana, a Secretaria de Obras trabalhou no vestiário do campo, com ações de impermeabilização, chapisco e reboco da estrutura. O anexo do campo, contará com instalações adequadas para recepcionar dois times e a arbitragem, separadamente. Já o campo recebeu drenos e regularização do solo, nos últimos dias.

Mas antes da entrega do Campo da Mina, haverá a finalização de outra etapa de obras do Parque Socioambiental, prevista para este mês de abril. Conforme a Secretaria de Obras, a etapa contempla a entrega do campo de futebol society, quadra esportiva e academia ao ar livre. Já na fase prevista para junho, serão entregues o Campo da Mina, novo trecho de ciclovia e pista de caminhada, ampliação da iluminação em LED, além de uma área para patinação e estacionamento.

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda faz parte do novo PIC, anunciado pelo prefeito Zezé Gomes, em dezembro de 2023. A construção é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

Com o avanço de mais intervenções, que incluem também obras de um vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários, o parque terá área de 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade.