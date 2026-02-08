Prefeitura realizará intervenções no vestiário do espaço que será usado pela comunidade

Mais um campo de futebol de Hortolândia receberá ações de modernização realizadas pela Prefeitura. Neste ano, o campo da Chácaras Assay terá o início das etapas de transformação do espaço. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, o trabalho começa com a remodelação do vestiário. O local terá a fiação trocada, além das melhorias na parte hidráulica e das novas telhas da cobertura. O investimento para esta etapa é de aproximadamente R$100 mil. O campo será utilizado pela comunidade esportiva local, além de projetos sociais.

CAMPOS TRADICIONAIS

As melhorias nos campos acontecem de forma significativa desde 2022. Os vestiários do campo do Remanso Campineiro receberam reforma geral nas partes hidráulicas e elétricas, além da recuperação dos banheiros públicos, inclusive com adaptação para pessoas com deficiência. No espaço anexo ao campo e ao campo society do bairro, foi implantada uma academia ao ar livre. A iluminação com tecnologia LED oferece mais luminosidade com economia para os jogos noturnos.

O Campo do Rosolém, principal palco do futebol amador da cidade, passou por manutenção, zeladoria, reforma, ampliação da arquibancada que agora comporta, 200 torcedores a mais, troca da iluminação e dos alambrados

No Estádio Tico Breda, localizado dentro do Complexo Poliesportivo Nelson Cancian, no Jardim Nova Hortolândia, a Prefeitura concluiu melhorias em diferentes etapas, como a troca do alambrado e a pintura, além da reforma geral no vestiário e banheiros. Agora, a arquibancada recebe nova pintura. O Campo do CAIC, no Jardim Amanda, também foi totalmente modernizado. O Campo da Mina, no Jardim Amanda, e o da Confibra, no Jardim Campos Verdes recebem manutenção nos gramados para receber os jogos da temporada 2026 do futebol amador de Hortolândia.

DEMAIS CAMPOS MUNICIPAIS

No campo do Jardim Nova Europa, seguem as obras de reforma no gramado e na estrutura geral do vestiário. Em breve, equipes da Secretaria de Serviços Urbanos iniciam as melhorias e zeladorias no entorno do espaço. No Jardim Amanda, o Campo da Mina também está na fase final das obras. Em agosto de 2024, o Campo do Jardim Santo André também teve a construção de um novo vestiário.

“Estes trabalhos acontecem nos espaços de diferentes regiões da cidade para deixar, cada vez mais, os campos agradáveis ao uso da população. Após o carnaval, algumas das áreas que recebem manutenção geral no gramado, já serão reabertas. O trabalho começa desde o início do ano para manter o futebol amador de Hortolândia como um dos mais competitivos de toda a região”, afirma o secretário de Esportes e Lazer, Gleguer Zorzin.