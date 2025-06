O cancelado que traz seu lado. Um menino sensível que cresceu em meio a manifestações sobrenaturais. Um jovem inquieto, sedento por respostas. Um homem que se tornou mentor espiritual e viu milhares de pessoas ao redor do mundo seguirem seus ensinamentos.

E, finalmente, um líder que enfrentou a turbulência do cancelamento e reencontrou a paz com a resiliência. Essas são as diversas faces que o mestre espiritual Sri Prem Baba revela no livro Em busca da Verdade – Autobiografia de um iogue brasileiro.

Neste lançamento da Matrix Editora, Prem Baba conta pela primeira vez, de maneira franca e reveladora, a própria história de vida, expondo os momentos luminosos e os períodos sombrios que marcaram sua jornada.

A cada capítulo, ele detalha como de criança tímida se transformou no guia que falava para as massas e que conquistou até mesmo a atenção de celebridades e líderes influentes. Sem se esquivar das polêmicas em que acabou envolvido, compartilha sua verdade – não para ser julgado, mas para inspirar aqueles que buscam compreender os desafios da evolução espiritual em um mundo em transformação.

Nascido em São Paulo, em 1965, Sri Prem Baba cresceu em um lar marcado pela religiosidade sincrética. A avó, por exemplo, de origem católica e evangélica convertida, manifestava regularmente mediunidade. Ainda na infância, ele experimentou estados alterados de consciência e passou a perceber o mundo de forma diferente.

A busca pelo sentido da vida o levou a mergulhar em diversas tradições espirituais, até que, atendendo a um antigo chamado interno revelado em visões, visitou a Índia, onde foi treinado por seu mestre, Sri Hans Raj Maharajji, e entregou sua vida à missão espiritual da linhagem Sachcha.

Ao receber de seu mestre a missão de divulgar o poder do autoconhecimento e do amor no mundo, Prem Baba angariou uma infinidade de seguidores e construiu uma comunidade espiritual de alcance global. Suas palestras reuniam multidões, seus retiros transformavam vidas e sua presença se tornou regular em jornais, revistas e programas de TV. O iogue brasileiro se tornou um fenômeno, com projeção internacional. Nos bastidores, porém, a ascensão pública e a notoriedade trouxeram desafios.

Com a proporção que sua missão tomou tão rapidamente, Prem Baba reconhece que não soube administrar adequadamente a super exposição da fama com as complexidades da liderança, da profissionalização de sua organização e das insatisfações que isso gerou internamente.

O que começou como insatisfação interna logo se transformou em uma crise de grandes proporções. Em meio a um ambiente turbulento, surgiram acusações de abuso de poder, que rapidamente geraram uma tempestade de ataques e afastamentos. Ainda que o único caso denunciado formalmente à Justiça tenha sido arquivado, a repercussão foi avassaladora.

Prem Baba viveu na pele a cultura do cancelamento. Viu ruir não só parte de sua índole perante o público, mas também um pedaço considerável de um trabalho construído ao longo de décadas. Diante do colapso, tomou a decisão de se recolher, dar um passo para trás, olhar para dentro.

Foi a partir desse silêncio que ele reconstruiu sua missão. Longe dos holofotes, seguiu, nos últimos anos, oferecendo retiros, satsangs e peregrinações no Brasil, Estados Unidos, Índia, Turquia e Indonésia. Fundou a Sri Prem Baba Academy, onde ensina a alunos de mais de 30 países, guiando-os na busca por respostas aos dilemas da vida e ao propósito da existência.

Com a publicação de Em busca da Verdade, Prem Baba compartilha as lições que aprendeu em toda a sua vida, incluindo a relação entre sexo e espiritualidade, as fronteiras para Deus nas religiões, os riscos da fama e a arte de recomeçar.

A leitura incita reflexões sobre a forma como são projetadas expectativas sobre líderes espirituais, os limites entre o erro e a condenação pública e como reconstruir uma vida após o cancelamento.

A obra é também um convite para aqueles que sentem o chamado de despertar, mas se perguntam como caminhar com os pés na terra, lidando com os desafios da vida sem perder a conexão com o divino.

Ficha técnica (pós cancelado)

Título: Em busca da Verdade – Autobiografia de um iogue brasileiro

Autoria: Sri Prem Baba

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-65-5616-492-2

Número de páginas: 264

Preço: R$ 74,00

Onde encontrar: Matrix Editora, Amazon

Sobre o autor

Sri Prem Baba, nascido em São Paulo, em 1965, é um renomado mestre espiritual da linhagem Sachcha, cuja vida é dedicada ao ensino e à expansão da consciência espiritual. Ele guia alunos de mais de 30 países, integrando sabedoria ancestral com práticas modernas através de satsangs, retiros e cursos. Autor de best-sellers, como “Propósito” e “Amar e ser livre”, seus livros e ensinamentos oferecem caminhos práticos para o despertar espiritual, inspirando pessoas a viverem vidas mais plenas e conectadas.