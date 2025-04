Caneta emagrecedora: como manter a saúde após o tratamento

Com o aumento da busca por soluções para perda de peso, o uso da chamada “caneta emagrecedora” tornou-se uma opção popular. De acordo com a Associação de Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), no Brasil, o medicamento foi o remédio mais vendido em 2021. No entanto, especialistas alertam que, após o término do tratamento, é essencial manter um acompanhamento médico e nutricional adequado para evitar a recuperação do peso e preservar a saúde geral do organismo.

De acordo com o Dr. Carlos Alberto Reyes Medina, Diretor Médico da Carnot Laboratórios, a suplementação pode desempenhar um papel importante nesse processo, especialmente no que diz respeito ao ferro. “A redução na ingestão alimentar e possíveis mudanças na absorção de nutrientes durante o uso da caneta podem levar a deficiências nutricionais, como a de ferro. Isso pode resultar em sintomas como fadiga e fraqueza, comprometendo a qualidade de vida. Portanto, é fundamental avaliar a necessidade de suplementação para garantir o equilíbrio nutricional”, explica o especialista.

Além da possível deficiência de ferro, outros aspectos devem ser considerados para manter os resultados alcançados com o tratamento. A adoção de uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios físicos e o acompanhamento de profissionais de saúde são passos essenciais para evitar o chamado “efeito rebote” e garantir uma perda de peso sustentável e saudável.

“A perda de peso não deve ser encarada apenas como um objetivo estético, mas sim como um compromisso com a saúde. A educação nutricional e o acompanhamento médico são fundamentais para que os pacientes mantenham os benefícios conquistados e evitem complicações no futuro”, finaliza Dr. Carlos Alberto Reyes Medina.

