Projeto reúne estudantes de diferentes etapas e avança para nova fase com seletivas e final presencial

A Secretaria Municipal de Educação de Sumaré (SME) abriu as inscrições para a 2ª edição do Canta Sumaré. A iniciativa é voltada a estudantes regularmente matriculados na rede municipal, com prazo para inscrição até 15 de abril.

Podem participar alunos da Educação Infantil (Jardim I e II), Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições são realizadas pelas unidades escolares, por meio de formulário online, com envio de documentos e autorizações.

O concurso será dividido em três etapas. Na primeira, as escolas indicam os participantes e a SME realiza a gravação dos vídeos, com apresentações individuais à capela, em datas previamente agendadas. Na segunda fase, os vídeos serão publicados no Instagram oficial do projeto (@cantasumare), com votação aberta ao público.

Ao final, cinco candidatos por categoria serão selecionados, totalizando 25 finalistas. A terceira etapa corresponde à final presencial, prevista para ocorrer após as seletivas, programadas para junho. Os participantes serão avaliados com base em quatro critérios: ritmo, qualidade vocal, afinação e presença de palco.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, o projeto se insere no conjunto de ações pedagógicas da rede. “A música contribui diretamente para o desenvolvimento dos estudantes. Trabalha aspectos como disciplina, expressão e concentração, além de fortalecer o vínculo com a escola, o que impacta no processo de aprendizagem”, afirmou.

Premiação

Os três primeiros colocados de cada categoria, assim como suas unidades escolares e os professores responsáveis, receberão premiações. O primeiro lugar será contemplado com notebook, troféu e medalha; o segundo, com Chromebook, troféu e medalha; e o terceiro, com tablet, troféu e medalha. Todos os 25 finalistas também receberão troféu e medalha de participação.

A lista dos classificados será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura de Sumaré e da Secretaria de Educação.

Cada unidade escolar poderá indicar até cinco estudantes por categoria. A seleção interna fica a cargo das equipes gestoras e docentes, que também acompanham os alunos ao longo de todas as etapas do concurso, incluindo a articulação com as famílias.

Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail [email protected].

Retrospectiva

Na primeira edição, realizada em 2025, o Canta Sumaré envolveu estudantes das 40 unidades da rede municipal e foi estruturado em três etapas, com seleção nas escolas e votação popular nas redes sociais. A página do projeto registrou mais de 45 mil acessos durante o período de votação.

A final reuniu 17 estudantes no Clube Recreativo Sumaré, em evento aberto ao público. Os finalistas passaram por ensaios com banda oficial antes das apresentações.