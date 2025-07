O ambiente da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana ganhou um clima especial nesta quinta-feira (3), com a apresentação surpresa do paciente Gilberto Souza. Após passar por atendimento na unidade, ele emocionou a todos ao cantar e tocar violão, levando música e leveza aos corredores do espaço.

A iniciativa teve impacto entre pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde, que se reuniram para assistir à performance.

“Momentos como esse evidenciam a importância de humanizar o atendimento. A música tem um poder transformador, capaz de proporcionar leveza em períodos desafiadores”, destacou a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro.

“Sempre buscamos maneiras de oferecer uma experiência acolhedora, e ver a reação dos pacientes é extremamente gratificante.”

A equipe da unidade já planeja novas apresentações, com o objetivo de promover mais momentos como esse, em que arte e cuidado caminham juntos. Dessa forma, a Unacon reafirma o compromisso com um atendimento humanizado, onde o acolhimento e o carinho têm um papel tão essencial quanto os cuidados médicos.

Sobre a Unacon

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

