Na última terça-feira (06), os pacientes da Oncologia Clínica do Hospital Unimed Santa Bárbara d’Oeste foram surpreendidos com a emocionante apresentação musical da cantora Lariene Prata, finalista do programa Canta Comigo 4, que foi ao ar em 2022, pela Record TV. A visita foi organizada pela equipe multidisciplinar do setor, que periodicamente realiza atividades de valorização aos pacientes.

Cantora e compositora, a artista americanense, de 29 anos, conta ter se emocionado com a oportunidade de se apresentar aos pacientes do hospital, iniciativa realizada pela primeira vez em sua carreira.

“Meu papel enquanto cantora é poder levar esperança para as pessoas através do meu canto. Entendi que o dom que recebi, que é a minha voz, traz paz e acalento, por isso peço a Deus que as pessoas que me ouvirem possam se sentir melhor, de alguma forma. Estar aqui hoje é uma realização, estou muito feliz”, disse ela, que atualmente integra a equipe de artistas da gravadora Rede Music, de Campinas.

A paciente Glauci Rodrigues Berardo se emocionou com a apresentação. “A Lari veio para alegrar o nosso dia com essa voz maravilhosa e dar ânimo para gente, só gratidão à equipe”, falou.

A psicóloga da Oncologia, Mariane Maurício, destacou que ações como essa tem o poder de diminuir a ansiedade e fortalecer os pacientes.

“A Unimed tem essa preocupação de trabalhar a humanização, especialmente aos pacientes oncológicos, que passam por um tratamento difícil e por vezes longo. Temos diversos programas, como o Grupo de Apoio Mulheres Reais, no qual trazemos desde palestras até confraternizações para possibilitar trocas de experiências, que são fundamentais para encorajar os pacientes durante o tratamento”, detalhou.

Livro e exposição de fotos

Seja através da música, de livros ou de exposições fotográficas, as ações de humanização aos pacientes da Oncologia Clínica já são constantes no calendário da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana. Para marcar o Outubro Rosa, em 2022 a cooperativa lançou o livro “Crônicas de Primavera: o ressignificar de mulheres reais”, com a participação de 10 pacientes, que abriram seus corações para relatar seus desafios e forças na luta contra a doença. A obra, de distribuição gratuita, também foi destinada a entidades da região, como estímulo à conscientização sobre a causa.