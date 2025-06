O Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi, no bairro Cidade Jardim, em Americana, recebeu nesta terça-feira (24) mais de 80 professores ingressantes na rede municipal de Educação para a capacitação “Mama Nenê na Creche”. O projeto é desenvolvido no município em parceria entre as Secretarias de Educação e de Saúde, com o objetivo de apoiar a alimentação de bebês atendidos nas creches e Casas da Criança municipais.

O “Mama Nenê na Creche” promove, protege e incentiva o aleitamento materno e o desenvolvimento saudável das crianças, oferecendo orientação para educadores sobre o processo de adaptação dos bebês às unidades educacionais. A formação também é ministrada a familiares dos bebês, abordando temas como boas práticas parentais.

“Este projeto realizado pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi promove e valoriza a segurança alimentar na primeiríssima infância. É de conhecimento público que a amamentação vai além do ato de nutrir o bebê, envolvendo uma interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional e de saúde da criança e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Neste sentido, a promoção do Mama Nenê na Creche protege o futuro das crianças”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

