O Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) Nova Vida, de Americana, promoveu uma série de atividades nesta semana para marcar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, lembrado em 18 de maio. A programação reuniu usuários, familiares e profissionais da saúde mental, com foco na valorização do cuidado em liberdade e no combate ao estigma relacionado aos transtornos mentais.

Na segunda-feira (19), os participantes assistiram ao filme “Nise: O Coração da Loucura”, na Biblioteca Municipal. O longa retrata a trajetória da psiquiatra Nise da Silveira e sua defesa por tratamentos humanizados, em contraponto às práticas manicomiais da época.

Na terça-feira (20), foi realizada uma caminhada no Jardim Botânico, proporcionando uma manhã de convivência e bem-estar. Já nesta sexta-feira (23), o grupo visitou o Museu Casarão, onde participou de uma programação especial sobre Africanidade, com apresentações musicais e visita guiada ao espaço.

“Essas ações reforçam o compromisso do município com um modelo de cuidado em saúde mental que respeita a liberdade, a dignidade e a cidadania dos usuários. O Caps AD é um espaço fundamental para essa construção coletiva”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Atividades

“As atividades demonstram o quanto é possível oferecer um cuidado mais humano e integrador. A luta antimanicomial é, acima de tudo, uma luta por respeito e inclusão”, destacou a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

“Cada ação foi pensada para promover o protagonismo dos nossos usuários, fortalecer laços e combater o estigma ainda presente em relação à saúde mental. Celebrar essa data é lembrar que o cuidado deve ser sempre em liberdade”, completou a coordenadora do Caps AD, Regina Bernardes.

O Dia Nacional da Luta Antimanicomial defende um modelo de atenção psicossocial baseado em direitos humanos, com foco na autonomia e na reintegração social dos usuários, substituindo internações prolongadas por cuidados em rede.