O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Santa Bárbara d’Oeste, setor vinculado à Secretaria de Saúde, realiza neste mês diversas ações em alusão à Semana Municipal de Conscientização e Prevenção do Alcoolismo. A primeira ação foi realizada no dia 10 de fevereiro, na UBS São Fernando. Já nesta quinta (19) uma sala de espera ativa foi promovida na UBS Boa Vista.

A programação segue na segunda (23) e terça-feira (24) na Praça Central e nos hipermercados Tenda, Higa e Atacadão. Na terça, as atividades também serão realizadas no Complexo Regional Pérola.

Durante a programação, serão desenvolvidas ações de orientação e sensibilização junto à população, com distribuição de materiais informativos sobre prevenção e tratamento. As atividades também incluem abordagem educativa em locais de grande circulação.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além das orientações aos usuários, será reforçado aos profissionais de saúde o fluxo de atendimento do CAPS AD e os critérios de encaminhamento. A proposta é fortalecer a articulação da Rede de Atenção Psicossocial e ampliar o acesso ao tratamento na rede de saúde mental.

As ações contam com a participação da equipe de Saúde Mental e parceiros do território, reforçando o compromisso do Município com a Atenção Básica e a Saúde Mental. O público-alvo envolve munícipes e profissionais de saúde presentes nos locais onde as atividades serão desenvolvidas. A abordagem adotada prioriza o acolhimento, a ética e o respeito, sem estigmatização, com linguagem clara e acessível.

A iniciativa está em conformidade com a Lei Municipal nº 4.635/2024, que institui a Semana no Município, e tem como objetivo promover a conscientização da população sobre os riscos e malefícios do uso abusivo de álcool, além de divulgar os serviços e o fluxo de atendimento ofertados pelo CAPS AD.