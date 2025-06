Carioca acredita ver Jesus andando sobre o mar em Copacabana

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No livro “Sob o Sol da América”, dois universos opostos colidem em trama histórica de superação, resiliência e fé

A escritora Nanná Félix reflete sobre o poder transformador da fé diante do preconceito em Sob o Sol da América, primeiro lançamento de ficção da editora Kairós, selo cristão do Grupo Ciranda Cultural. A autora se inspira em acontecimentos políticos e históricos dos Estados Unidos para ambientar uma história de amor ameaçada pelo racismo e a intolerância.

A narrativa acompanha a trajetória da jovem Eveline Reachenson, filha de um dos generais do exército da União. Quando a Guerra Civil entre os estados do Norte e do Sul do país explode, a moça vê sua crença no Criador ser testada a todo momento pela violência e destruição. Após uma temporada como enfermeira no campo de batalha, Eveline é enviada à pacata cidade de Saint Paul. A tranquilidade, porém, dura pouco: uma noite, a vila é atacada por indígenas da nação Sioux.

Durante o confronto, o guerreiro Chama Vermelha é ferido e capturado. Eveline faz o possível para salvá-lo, na tentativa de descobrir mais informações sobre os prisioneiros dos indígenas, mas ele foge ainda ferido, e a enfermeira acredita que nunca mais o verá. Meses depois, o destino os coloca frente a frente mais uma vez: a jovem é capturada pelos Sioux, e se torna escrava do líder do clã que salvara meses antes.

Seus olhos preencheram os meus por completo. Senti o peso de seu olhar, e o que ele transmitia a respeito da minha presença estava longe de ser gratidão. Se eu estivesse em suas mãos, ele não mediria esforços para tirar minha vida; contudo, enquanto ele estivesse nas minhas, eu lutaria para salvá-lo.

(Sob o Sol da América, p. 39)

À medida em que reveza os pontos de vista dos dois personagens, a autora envolve o leitor em um complexo relacionamento, em que crenças, costumes e sentimentos são colocados à prova. Em paralelo, fatos como a Guerra de Secessão e a conquista do Oeste são explorados em cenários reais, como o estado da Dakota do Sul, assim como a tradições da nação Sioux abordadas ao longo do enredo.

Em Sob o Sol da América, o leitor encontrará uma narrativa sensível sobre os efeitos devastadores da guerra e como a barbárie reflete na vida de cada indivíduo. Com reviravoltas, escolhas difíceis e personagens complexos, Nanná Félix constrói uma trama sobre lealdade, justiça e a força do perdão e da esperança diante de desafios que parecem intransponíveis.

Ficha Técnica

Título: Sob o Sol da América

Autora: Nanná Félix

Editora: Kairós

Número de páginas: 448

ISBN: 9786583757005

Dimensões: 15.5 x 5 x 22.6 cm

Preço: R$69,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora

Nanná Felix escreve histórias desde os nove anos, movida por uma paixão que nunca deixou de acompanhá-la. Formada em Publicidade e Propaganda, começou sua carreira de escritora pelo Wattpad. A autora vive em Joinville (SC), onde mora com a mãe e a irmã – seu porto seguro e maior fonte de inspiração. É apaixonada por música instrumental, projetos criativos e momentos simples ao lado da família e dos amigos.

Instagram: @nanna.felix

Leia + sobre Famosos, artes e música