Carioca arrecada mais de mil insulinas para o Rio Grande do Sul

A influenciadora carioca Biabética, responsável por criar uma comunidade virtual

em prol da conscientização sobre a doença, e a sua médica Dra. Solange Travassos realizaram uma campanha para ajudar a população diabética do Rio Grande do Sul. Foram arrecadadas mais de mil insulinas, além das seringas, agulhas e lancetas para ajudar a população que vem sofrendo com a tragédia.

“A falta de insulina mata mais rápido do que a fome, muitos pacientes que possuem a doença estão com dificuldade de adquirir o hormônio por conta das enchentes”, diz Bia.

Beatriz conta que a iniciativa foi inspirada pela amiga Daniela Omus, uma amiga minha que é portadora da diabetes, gaúcha, mas mora em São Paulo. Ela conhece o Instituto da Criança com Diabetes (IDC) e me pediu ajuda.

Nós fizemos a arrecadação e os acondicionamentos das insulinas corretamente, com gelo, e enviamos para as Forças Aéreas Brasileiras (FAB)” afirma Beatriz. A influenciadora está por trás do instagram @biabetica, com o intuito de criar uma comunidade onde outras pessoas com a condição pudessem trocar experiências e compartilhar suas vivências com ela.