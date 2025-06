A ex-vereadora Carla Lucena retorna à prefeitura de Nova Odessa, agora como secretária adjunta de governo. Ela terá a missão de colaborar no atendimento ao cidadão. Carla já foi vereadora por dois mandatos, tendo sido presidente da Câmara e secretária de Meio Ambiente.

Ela ia ser candidata a prefeita em 2020, mas acabou desistindo na última hora. Foi para o governo Leitinho Schooder (PSD) em 2020 após a morte do ex-assessor Marco Russo. Foi candidata em 2024 e era cotada para vir a deputada.

Carla Lucena presidente do Republicanos

Carla deve ser a nova presidente do Republicanos na cidade. Agora próxima do líder regional Ricardo Molina, ela vai coordenar o partido na cidade e tem como missão organizar a legenda para as eleições de 2028. O Republicanos apoiou o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) em 2024 e agora estará na base de Leitinho.

Agora, assumindo um novo desafio, Carla está determinada a continuar seu legado de serviço público eficiente e comprometido com o desenvolvimento sustentável de Nova Odessa. Ela planeja implementar novas estratégias de gestão que promovam a inclusão social e o respeito ao meio ambiente.

O foco será em políticas públicas que atendam às necessidades dos cidadãos, garantindo que todos tenham acesso aos serviços essenciais e uma melhor qualidade de vida.

