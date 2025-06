A deputada federal Carla Zambelli (PL) anunciou, nesta terça-feira (3), que está fora do Brasil e que pedirá licença do mandato. Segundo ela, está na Europa buscando tratamento médico.

O comunicado ocorre cerca de 20 dias após sua condenação pelo STF a 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado, perda de mandato (a ser declarada pela Câmara) e inelegibilidade, por envolvimento na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A defesa da parlamentar afirmou não estar ciente de seu paradeiro. Zambelli também mencionou, em transmissão no YouTube, o caso de Eduardo Bolsonaro como precedente para sua licença. Especialistas apontam que a saída do país pode levar o Supremo a impor novas medidas cautelares, como a retenção de passaporte.

Além da pena, ela foi condenada ao pagamento de R$ 2 milhões por danos morais e coletivos.

Carla Zambelli na região

Carla tem fortes laços com dois políticos da região. O assessor do governador Tarcísio de Freitas Ricardo Molina (Republicanos) e o vereador de Santa Bárbara Felipe Corá (PL) são os nomes ‘que colam’ com Zamzam mais fortemente na região. Molina até chegou a divulgar o Pix da Carla Zambelli em maio na campanha de arrecadação de recursos para que ela pagasse contas com advogados.

