Carlos Lupi pede demissão após escândalo do INSS

Carlos Lupi pede demissão do Ministério da Previdência em meio ao escândalo do INSS.

Carta de saída de Carlos Lupi

Entrego, na tarde desta sexta-feira (02), a função de Ministro da Previdência Social ao Presidente Lula, a quem agradeço pela confiança e pela oportunidade. Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso, que apuram possíveis irregularidades no INSS.

Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas, desde o início, por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula.

“Meu nome não foi citado nas investigações. Espero que os responsáveis sejam punidos com rigor”, afirmou Lupi, que chefiava a pasta desde o início do governo Lula.

Deixo meu agradecimento aos mais de 20 mil servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social, profissionais que aprendi a admirar ainda mais nestes pouco mais de dois anos à frente da Pasta.

Homens e mulheres que sustentam, com dedicação, o maior programa social das Américas.

Carlos Lupi

