O Carnaval de Americana acontece nos dias 14 e 15 de fevereiro (sábado e domingo) no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado à Avenida Brasil, 1293, no Jardim São Paulo, com entrada gratuita. É o “Fissura Folia”, realizado com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A programação ocorrerá das 12h às 22h com música ao vivo, matinê para as crianças, aulão de fit dance e outras atrações. Entre os destaques artísticos confirmados, estão os cantores Rafa Ferreira, o grupo Samba de Cosme, o cantor de pagode e compositor Rennan, e Bidinho, conhecido em Campinas (SP) pelo projeto “Pagode do Bidinho”, além da presença de passistas de Carnaval.

“Os grandes eventos promovidos no CCL confirmaram que o público de Americana gosta do espaço, então o Carnaval de 2026 será no local, com uma infraestrutura completa para as famílias e os foliões aproveitarem a festa com muito conforto e segurança. Agradecemos ao pessoal do Fissura Eventos por mais essa parceria de sucesso. Será um lindo Carnaval!”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Além das atrações culturais, haverá praça de alimentação com food trucks e diversas opções gastronômicas e Espaço Kids com brinquedos infláveis para as crianças.