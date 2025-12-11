A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu as inscrições para o Carnaval de SBO 2026, fortalecendo mais uma vez a tradição carnavalesca da cidade. As inscrições devem ser feitas até dia 15 de dezembro deste ano, segunda-feira, pelo site www.culturasbo.com/carnavaldesbo. O evento acontece nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, nas ruas de Santa Bárbara, sempre com dispersão oficial dos grupos na Praça Central.

No formulário, os responsáveis pelos blocos, cordões, bandas e assemelhados devem informar dados de organização, local de concentração, itinerário, sugestão de horário, duração prevista e estimativa de público. O regulamento completo está disponível no site e também em versão impressa na sede da Secretaria, localizada na Rua João XXIII, 61, no Centro.

Organiza

A organização do Carnaval prevê diálogo contínuo entre a Secretaria e os representantes dos grupos. As informações enviadas serão analisadas e poderão resultar em ajustes de horários e trajetos para minimizar impactos no trânsito, sempre com o apoio técnico da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil. Segundo o edital, a Secretaria também poderá sugerir parcerias e ficará responsável pela elaboração do Guia Completo do Carnaval de SBO 2026.

A força do Carnaval barbarense foi reafirmada neste ano, reunindo um público rotativo de 87 mil pessoas. Na Praça Central, foliões acompanharam as apresentações gratuitas, enquanto nove blocos animaram diversos pontos da cidade e reuniram cerca de 47 mil participantes. Entre eles estavam Apareceu a Margarida, Cana Valesca, Bloco das Bárbaras, Bloco do Roque, Traquitana, Boralá, Amigos da Lilica, BloCão – Animais têm Voz e O Bloquinho Animadinho.

O calendário do Carnaval 2026 prevê a divulgação da lista de inscritos no dia 17 de dezembro, a reunião de planejamento no dia 19 do mesmo mês e o lançamento do Guia Completo em 16 de janeiro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.