O Carnaval de SBO 2026 teve início neste sábado (14) reunindo milhares de foliões pelas ruas de Santa Bárbara d’Oeste. A abertura da festa foi marcada pela saída de quatro blocos carnavalescos e por apresentações musicais na Praça Central, principal ponto de encontro do evento.
Ao longo da tarde e noite, os grupos Bloco do Traquitana, Bloco Boralá, Bloco da Cana Valesca e Bloco do Roque levaram animação, música e diferentes estilos para as ruas da região central, com concentração e trajetos organizados, garantindo a segurança e a tranquilidade do público. Na Praça Central, os shows do Intui’Samba e do Grupo Alto Astral embalaram a chegada dos blocos e mantiveram o clima de festa até a noite.
Para garantir a segurança dos foliões, a área de abrangência da edição deste ano segue com controle de acesso com revista e fechamento temporário de vias, com intuito de organizar a entrada nos espaços do evento, impedir a entrada de objetos proibidos e permitir que a festa aconteça de forma tranquila e segura.
A estrutura preparada pela Prefeitura para receber os foliões conta também com espaço para achados e perdidos, presença da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal com base e patrulhamento, seguranças particulares, pontos de alimentação, banheiros químicos, pontos de hidratação pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) e cestos de lixo e recicláveis.
Programação
O Carnaval de SBO segue neste domingo com programação voltada para toda a família. Saem às ruas o Bloquinho Animadinho, o Bloco Apareceu a Margarida e o BloCão – Animais Têm Voz. Na Praça Central, a Banda Babaloo se apresenta às 15h30 e, às 20h30, o Samba d’Aninha encerra a noite com clássicos do samba.
Nesta segunda (16), o destaque do Carnaval de SBO 2026 será o Bloco das Bárbaras, considerado o maior bloco carnavalesco da cidade. A concentração acontece a partir das 15 horas na Praça Dona Carolina, com saída às 19 horas em direção à Praça Central. À noite, às 20 horas, Robson Cruz e Banda sobem ao palco na Praça Central com um repertório de axé e pagode.
O Carnaval de SBO 2026 se despede na terça-feira (17) com os desfiles do Bloco das Piranhas da Vox 90 e do Bloco Amigos da Lilica. Na Praça Central, a folia começa às 15h30 com Vivian Ignácio e Banda e se encerra às 20 horas com o show do Samba da Nega.
Toda a programação é gratuita e está disponível no site do Carnaval de SBO culturasbo.com/carnavaldesbo. Em caso de dúvidas, a população também pode acessar no mesmo site um FAQ, que são as “Perguntas Frequentes” sobre o evento.
A edição é promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com os blocos carnavalescos da cidade, com patrocínio da Dama Bier, apoio institucional do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d’Oeste (DAE) e media partner Vox 90.