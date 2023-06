“App de carona” para sair da Festa do Peão custará R$100

A Festa do Peão de Americana começa nesta sexta-feira e logo no acesso de estacionamento do portão principal o visitante notará uma diferença. A rua de entrada foi duplicada e a parte interna conta com estrutura divisória.

Câmeras de identificação de placas e rostos estarão fixadas no início dos três estacionamentos para identificar veículos roubados e pessoas procuradas pela justiça.

Outro fato curioso é o preço para sair da Festa via serviços de carona. O clube organizador do evento fechou parceria com a empresa Royal Camp, por mais um ano. Ela será a detentora de todo o espaço disponível para rodízio de veículos de transporte em carro nas proximidades do recinto.

Todos os motoristas interessados em trabalhar no espaço delimitado precisaram desembolsar R$ 300 para o primeiro final de semana. A empresa ofereceu 40 vagas que ficarão em fila indiana.

Funcionários dessa empresa estarão na portaria do evento abordando os possíveis passageiros. O valor será tabelado e a saída mínima custará R$ 100,00, podendo ser ainda maior para alguns bairros de Americana. Para Campinas o valor médio será R$ 250, para Paulínia e Hortolândia R$ 190.

Motoristas de táxi e Uber não poderão acessar a mesma área, localizada próximo ao recinto, nem de carro nem de a pé. Por conta das placas de sinalização com proibição de estacionamento nas ruas adjacentes, colocadas esta semana pela Unidade de Trânsito, estes trabalhadores terão dificuldade em encontrar local para embarque e desembarque.

Segundo informações repassadas pela própria empresa, também será necessário pagar a viagem antes do início da corrida.

ÔNIBUS

A Prefeitura solicitou à Sou – responsável pelo transporte coletivo no município, o aumento na quantidade de linhas e horários. Nós também falamos com a empresa que confirmou o pedido e anunciou que colocará carros de reforço nas linhas: 200, 201, 212, 220 e 225

