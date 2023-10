Um carrão foi recuperado esta quarta-feira

no bairro Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste. O carro estava estacionado em uma garagem. A Guarda Municipal localizou o Chevrolet que havia sido roubado após alerta emitido pela população local. Ninguém foi detido.

A chamada/denúncia chegou ao comando da Guarda e a equipe da inspetora Juliana, Fuzzatti e Sota, seguiu para a Rua Jorge Juventino de Aguiar. Lá foi encontrado em uma garagem um Vectra sem condições de tráfego.

Na sequência, os agentes constataram que o veículo havia sido roubado em Limeira. Ainda no local, foram encontradas uma placa de um Voyage com queixa de furto, além de peças automotivas de origem duvidosa.

A Polícia Civil também foi acionada, porém nenhum suspeito foi localizado. O serviço de guincho removeu o carro e as peças.

O caso foi comunicado no 1º Distrito Policial (DP).

