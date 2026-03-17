Ação integra o Programa Mais Acesso à Saúde e amplia atendimento às mulheres com exames também aos finais de semana

A Secretaria de Saúde de Sumaré iniciou, nesta terça-feira (17), os atendimentos da Carreta de Exames de Mamografia, com previsão de realizar cerca de 90 exames ao longo do dia. A unidade móvel integra o Programa Mais Acesso à Saúde e mantém atendimentos diários, inclusive aos finais de semana, das 7h às 17h, no Ambulatório de Especialidades.

A estimativa da pasta é atender aproximadamente 1.500 mulheres durante o mês de março, período dedicado ao público feminino. A iniciativa faz parte das ações de ampliação do acesso aos exames de diagnóstico e do fortalecimento do cuidado com a saúde da mulher.

A organização da ação envolve a Central de Regulação de Vagas, o CIM (Centro Integrado da Mulher), o Ambulatório de Especialidades e a Atenção Primária. As equipes são responsáveis pelo planejamento dos atendimentos e pela convocação das pacientes, conforme a fila de espera.

Programação

Como continuidade da programação, a Secretaria de Saúde inicia, nesta quarta-feira (18), um mutirão de exames no Ambulatório de Especialidades. Nesta etapa, a unidade realiza ultrassonografias de mama, abdômen e pelve, além de exames transvaginais. As pacientes são previamente convocadas.

A estratégia tem como objetivo reduzir a fila de espera e atender à demanda acumulada ao longo dos últimos anos. O planejamento inclui a ampliação da oferta de exames diagnósticos e de cirurgias eletivas, de acordo com a demanda identificada pela regulação municipal.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a prioridade no atendimento às mulheres neste período. “Neste mês dedicado às mulheres do nosso município, temos o compromisso de ampliar a oferta de exames, o que permitirá avançar na redução das filas e garantir mais agilidade no atendimento”, afirmou.

Para o vice-prefeito e secretário de Governo, André da Farmácia, o Programa Mais Acesso à Saúde terá impacto significativo no atendimento às mulheres, bem como em toda a rede municipal. “Essa iniciativa fortalece o atendimento e garante que mais mulheres tenham acesso aos exames de forma organizada e segura”, declarou.

Acesso

O secretário de Saúde, Frederico Almeida, reforçou que a carreta de mamografia contribui para ampliar o acesso ao diagnóstico mais rápido e preciso. “Nosso objetivo é atender com mais agilidade as mulheres que aguardam pelo exame. A execução ocorre de forma gradual, com monitoramento das filas e priorização conforme critérios clínicos e de regulação”, explicou.

Entre as pacientes atendidas, Sidnéia Rodrigues de Oliveira, 54 anos, moradora do Jardim Manoel de Vasconcelos, ressaltou a importância da iniciativa. “Esse atendimento facilita muito. Conseguir fazer o exame com mais rapidez faz diferença”, afirmou.

A paciente Mônica Marinoski da Silva, 69 anos, moradora do Jardim Paulistano, também avaliou a ação. “É importante ter esse acesso mais fácil aos exames. Isso ajuda quem aguarda pelo procedimento e também na obtenção do resultado mais rápido”, disse.

A Secretaria de Saúde informa que os resultados dos exames de mamografia serão encaminhados à Unidade de Saúde da Família (USF) de referência da paciente no prazo de até 20 dias.

O Ambulatório de Especialidades está localizado na Avenida 3M, nº 50, Centro.